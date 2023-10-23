«Люди без адреса»: что творится в СНТ «Солнечная Долина» Ростовской области

Posted Сегодня, 07:57
Published Сегодня, 07:57
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
Местные жители уверены, что такая ситуация сложилась из-за вероятного попустительства председателя садоводства. Что творится в садовом некоммерческом товариществе, почему с жителей по суду требуют огромные суммы денег, и кто за всем этим стоит — выяснял корреспондент RostovGazeta.
Местные жители рассказывают, что СНТ «Солнечная Долина» образовалось в 2014 году на землях сельхозхназначения, отданных под садоводство и огородничество. На первом собрании было решено, что первоначальный взнос для членов составит 100 тысяч рублей, а членские взносы — по шесть тысяч рублей. Тогда люди активно поддержали это решение.
Но сейчас мнения жителей разделились. Тех, кто здесь не живет, имея лишь участки для инвестиций, по-прежнему все устраивает. Эти люди приезжают сюда лишь на собрания. Они всем довольны и со всем соглашаются. А собственники жилья, которые проживают в садоводстве, возмущаются происходящим.
Они постоянно ведут судебные тяжбы. Но отстоять свое мнение не могут.
А чтобы они не приставали с вопросами и жалобами в общем чате «Солнечной Долины», их попросту заблокировали.
По словам активистов, за все время существования СНТ, жилые дома здесь так и не получили номеров и улиц. Хотя попытки были.
«Один раз мы отдали 700 тысяч рублей за топосъемку. Она нужна, чтобы создать генплан. Геодезист действительно приходил, выполнил топосъемку и отдал данные председателю СНТ. Только оказалось, что с председателем никто не может общаться. Ему разъясняют, что нужно делать, а он не выполняет требования», — рассказывает житель садоводства Алексей Еременко.
Так и продолжают люди жить в домах по адресу — «ЗАО „Обильное поле“ 86-88, ориентир — один километр от станицы Кулешовской».
Отсутствие адреса — далеко не единственная проблема местных жителей. Люди жалуются, что вся деятельность СНТ «Солнечная Долина» вызывает много вопросов. Многие не понимают, почему на содержание правления садоводства уходит порядка пяти миллионов рублей. Объяснить это не могут — никаких документов местным жителям не показывают.
«Обсыпали на девятой улице дорогу, протяженностью 200 метров. Отчитались, что на это ушло 1,4 миллиона рублей. Но позвольте, откуда такая сумма, если стоимость щебня сейчас порядка 300 рублей за тонну», — возмущается Алексей Еременко.
По его словам, установили в садоводстве и детскую площадку.
«Но она была похожа на бывшую в употреблении. На участке ее реставрировали, красили. А в смету внесли заоблачную сумму — якобы порядка двух миллионов рублей», — говорит собеседник.
Много вопросов у активистов вызывает и наличие сторожки СНТ. По словам собеседников, этот объект установлен на муниципальной земле. Местные жители рассказывают, что их обращение в органы правопорядка привело к тому, что председателя обязали снести сторожку. Правда, на собрании председатель заявил, что на снос объекта в смету будет заложено 750 тысяч рублей. А на строительства новой и вовсе — 1,5 миллиона рублей.
Больше всего местные жители возмущены огромными суммами денег, которые «Солнечная Долина» по суду требует выплатить в качестве целевых взносов.
«Дом я купил не так давно. Оказалось, что предыдущий собственник не оплатил садоводству целевой взнос. И если раньше целевой взнос был 100 тысяч рублей, то в 2021 году было решено повысить сумму до 150 тысяч рублей. А с 2022 года целевой взнос для тех, кто его не оплатил и вовсе станет 204 тысячи рублей», — отмечает Алексей Еременко.
И хотя юристы объяснили Алексею, что долг предыдущего хозяина дома к новому не имеет никакого отношения, на деле все оказалось иначе.
«Я ожидал, что на первом судебном слушании с моей ситуацией начнут разбираться. Но этого не произошло. Ощущение было таким, что никому ничего не нужно. Суд сразу признал, что я должник. И теперь мне придется подавать апелляцию», — разъясняет житель садоводства.
Местные жители заостряют внимание на важный факт. Они считают, что СНТ может считаться действующим лишь при наличии утвержденного генерального плана. Но их убеждают в обратном.
Однако, исходя из простой логики, остается непонятным — как определить при отсутствии генплана и адресов, какие дома принадлежат контрактному садоводству?
Корреспондент RostovGazeta выяснил, что этот вопрос действительно уже поднимался. Оказалось, что «Солнечная Долина» потребовала выплаты целевого взноса и от жителей другого товарищества собственников недвижимости (ТСН) «Твой Дом».
«Мы стали делать план планировки, и „Солнечная Долина“ тоже стала его делать, внося в территорию собственников домов без их согласия», — рассказывает председатель ТСН «Твой Дом».
В числе собственников домов из ТСН оказался пенсионер, инвалид с двумя участками.
Председатель ТСН добавляет, что частью участков пенсионера для въезда в садоводство представители «Солнечной Долины» успешно пользовались, когда у них не было своего въезда. Причем за это пенсионер не брал с них ни копейки.
Зато сейчас размер его долга «Солнечной Долине», с пеней и с учетом всех судебных расходов достиг порядка 700 тысяч рублей.
«С этим вопросом разобрался Батайский суд. У суда возникло удивление — как „Солнечная Долина“, не имея плана планировки территории, может взыскивать взносы не с членов СНТ, а с собственников домов? Нет у них такого права. Но дальше этот вопрос поступил в Ростовский областной суд. Там нас вообще не слушали, даже рта не дали открыть в свою защиту. И отменили решение Батайского суда. Мы подали кассацию в Краснодар, и тоже ничего не добились», — говорит председатель товарищества.
Собеседница добавляет, что одна из учредителей «Твой Дом» уже оплатила взнос «Солнечной Долине». К ней приставы явились ночью. И, чтобы не ощущать себя преступниками в глазах соседей, а проживающий в доме оказался госслужащим, люди были вынуждены занять денег и заплатить. Сейчас по этому поводу они обратились в суд.
Ростовчанин Владимир Романенко, у которого родственники проживают в «Солнечной Долине», рассказывает, что один из членов правления СНТ открыл ИП.
«Через это ИП они якобы и оформляют все работы, которые производят», — предполагает Владимир Романенко.
Местные жители считают, что председатель СНТ числится якобы только номинально. По их словам, руководит садоводством какой-то другой человек, который до 2013 года был председателем ТСЖ в Ростове.
Разъяснить ситуацию в СНТ «Солнечная Долина» корреспонденту RostovGazeta не удалось.
Председатель Ованес Карапетян отказался беседовать на эту тему.
«Скажите, пожалуйста, вы какое отношение имеете к данному вопросу?» — спросил он на вопрос о наличии генплана в садоводстве.
И порекомендовал обратится в надзорные органы, заявив, что там все объяснят.
Доводы корреспондента RostovGazeta о том, что СМИ должны реагировать на жалобу обратившихся в редакцию ростовчан, не возымели действия на спикера.
Все вопросы, в том числе и о наличии на балансе «Солнечной Долины» собственности и имущества, также были проигнорированы.
«Я еще раз Вам говорю — Вы посторонний человек в этом вопросе. Кто к вам обратился — они прекрасно знают, какое имущество и какая собственность имеется у нас на балансе. Более того скажу вам — они обращаются во все инстанции, и результата нет. А все потому, что у нас все четко и как положено. И никаких проблем у нас нет», — завершил беседу Карапетян.
В распоряжении редакции RostovGazeta передали документы, подтверждающие, что в СНТ «Солнечная Долина» отсутствует имущество общего пользования. По информации Росреестра, это связано с тем, что раздел исходного участка земли был осуществлен на основании схемы. А имущество общего пользования может быть образовано лишь при наличии проекта планировки и межевания территории.
Возможно, со своей стороны председатель СНТ «Солнечная Долина» действительно не видит никаких проблем. И его не удивляет, что в современном обществе люди продолжают жить без адреса, в «ЗАО „Обильное поле“ 86-88, ориентир — один километр от станицы Кулешовской» Азовского района Ростовской области.
Поневоле вспоминается письмо из рассказа Чехова, которое мальчик Ванька писал «на деревню дедушке». Правда, девятилетний мальчик был очень несчастный и забитый. Да и сам рассказ написан в XIX веке.
Дарья Демидова