«Люди без адреса»: что творится в СНТ «Солнечная Долина» Ростовской области

«Я еще раз Вам говорю — Вы посторонний человек в этом вопросе. Кто к вам обратился — они прекрасно знают, какое имущество и какая собственность имеется у нас на балансе. Более того скажу вам — они обращаются во все инстанции, и результата нет. А все потому, что у нас все четко и как положено. И никаких проблем у нас нет», — завершил беседу Карапетян.