Новоселье для врачей: топ-5 предложений «Новых людей» для ростовчан

«Когда развлечение людей строят на насилии над животными — это варварство. К нам массово обращаются зоозащитники после случая с избиением тигров в Московском цирке. И это лишь маленький процент того, что на самом деле происходит за кулисами. Поэтому пора принять закон о цирке без животных, как это уже сделали больше 40 стран мира», — говорит Алексей Нечаев.