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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Семье погибшего участника СВО из Бакланников Ростовской области передали Орден Мужества,

Орден Мужества вручили родственникам погибшего на фронте бойца из Ростовской области

23 октября 2023, 06:23
Фото: 1MI
Семье погибшего участника СВО из Бакланников Ростовской области передали Орден Мужества,

Орден Мужества вручили семье погибшего на фронте бойца из Ростовской области

Семье погибшего участника СВО Ростовской области передали Орден Мужества, сообщили местные СМИ.

В Ростовской области Орденом Мужества посмертно наградили Романа Андронакий. Боец погиб на фронте, проявив героизм и отвагу. Награду за него получали от властей родители, пишут «Веселовские вести».

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Известно, что погибшему бойцу было 44 года. Смертельное ранение он получил в июле 2023 года. Других подробностей его гибели не приводилось.

Ранее вдову участника спецоперации ужаснуло состояние ростовского кладбища. Женщина рассказала, что в обустройстве могилы ее мужа помогали местные власти, которые предложили похоронить военного за счет городского бюджета.

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