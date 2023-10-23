Орден Мужества вручили родственникам погибшего на фронте бойца из Ростовской области

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
В Ростовской области Орденом Мужества посмертно наградили Романа Андронакий. Боец погиб на фронте, проявив героизм и отвагу. Награду за него получали от властей родители, пишут «Веселовские вести».
Известно, что погибшему бойцу было 44 года. Смертельное ранение он получил в июле 2023 года. Других подробностей его гибели не приводилось.
Ранее вдову участника спецоперации ужаснуло состояние ростовского кладбища. Женщина рассказала, что в обустройстве могилы ее мужа помогали местные власти, которые предложили похоронить военного за счет городского бюджета.