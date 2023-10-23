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Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду

Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду

23 октября 2023, 12:16
Фото: 1MI
Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду

На Дону наградили пенсионера, который обезвредил устроившего резню школьника

В Ростовской области наградили Василия Зейбеля за смелые и решительные действия, сказано на сайте правительства региона.

Говорится, что он проявил смелость при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни людей. Его наградили медалью Алексея Береста.

Напомним, что 15-летний подросток 11 сентября пришел в школу с ножом в поселке Красный Десант, после чего напал на людей. В результате нападения пострадали три человека, подростка удалось задержать очевидцам.

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Зейбеля наградили медалью Алексея Береста.Зейбеля наградили медалью Алексея Береста.
Зейбеля наградили медалью Алексея Береста.
Фото: donland.ru

По информации СМИ, помогал в задержании и Зейбель, который также получил ранения.

Расширенный материал о том, как произошло нападение, читайте по ссылке.

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