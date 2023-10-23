Пенсионер, который остановил резню в школе в Ростовской области, получил награду

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Говорится, что он проявил смелость при исполнении гражданского долга в условиях, сопряженных с риском для жизни людей. Его наградили медалью Алексея Береста.
Напомним, что 15-летний подросток 11 сентября пришел в школу с ножом в поселке Красный Десант, после чего напал на людей. В результате нападения пострадали три человека, подростка удалось задержать очевидцам.
По информации СМИ, помогал в задержании и Зейбель, который также получил ранения.
Расширенный материал о том, как произошло нападение, читайте по ссылке.