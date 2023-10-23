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Платановые аллеи высадили в школе и детских садах экорайона «Вересаево»

Платановые аллеи высадили в школе и детских садах экорайона «Вересаево»

23 октября 2023, 11:43
Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"
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В рамках проведения в Ростове-на-Дону общегородского Дня древонасаждения в экорайоне «Вересаево» появились платановые аллеи. Молодые деревья высадили на территории социальных объектов жилого комплекса — школы №22 и двух детских садов.

В высадке саженцев приняли участие сотрудники группы компаний «ЮгСтройИнвест».

Особая аллея педагогов и наставников появилась на территории крупнейшем в Пролетарском районе образовательном учреждении — школы №22. Она получила свое название не случайно: указом президента РФ 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В высадке молодых деревьев приняли участие учителя и директора всех школ Пролетарского района Ростова-на-Дону. От каждой школы было высажено по одному платану.

Кроме того, новые платановые аллеи появились и на территории двух детских садов в экорайоне «Вересаево».

Молодые платаны для новых аллей предоставила группа компаний «ЮгСтройИнвест». Участии в масштабной акции по озеленению города приняли также руководители компании. Застройщик не остается в стороне и присоединяется к общегородскому празднику древонасаждения уже на протяжении пяти лет.

«ЮгСтройИнвест» высаживает деревья как в своих микрорайонах, так и на территории общественных пространств, парков, скверов. Во многом благодаря регулярным высадкам новых деревьев «Вересаево» получил федеральную премию Urban Awards как самый экологичный район в Ростове-на-Дону.

Фото: ГК "ЮгСтройИнвест"
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