Платановые аллеи высадили в школе и детских садах экорайона «Вересаево»

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
В высадке саженцев приняли участие сотрудники группы компаний «ЮгСтройИнвест».
Особая аллея педагогов и наставников появилась на территории крупнейшем в Пролетарском районе образовательном учреждении — школы №22. Она получила свое название не случайно: указом президента РФ 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В высадке молодых деревьев приняли участие учителя и директора всех школ Пролетарского района Ростова-на-Дону. От каждой школы было высажено по одному платану.
Кроме того, новые платановые аллеи появились и на территории двух детских садов в экорайоне «Вересаево».
Молодые платаны для новых аллей предоставила группа компаний «ЮгСтройИнвест». Участии в масштабной акции по озеленению города приняли также руководители компании. Застройщик не остается в стороне и присоединяется к общегородскому празднику древонасаждения уже на протяжении пяти лет.
«ЮгСтройИнвест» высаживает деревья как в своих микрорайонах, так и на территории общественных пространств, парков, скверов. Во многом благодаря регулярным высадкам новых деревьев «Вересаево» получил федеральную премию Urban Awards как самый экологичный район в Ростове-на-Дону.