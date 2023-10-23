Платановые аллеи высадили в школе и детских садах экорайона «Вересаево»

Особая аллея педагогов и наставников появилась на территории крупнейшем в Пролетарском районе образовательном учреждении — школы №22. Она получила свое название не случайно: указом президента РФ 2023 год объявлен в стране Годом педагога и наставника. В высадке молодых деревьев приняли участие учителя и директора всех школ Пролетарского района Ростова-на-Дону. От каждой школы было высажено по одному платану.