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Posted 23 октября, 14:51

Published 23 октября, 14:51

Modified 23 октября, 14:53

Updated 23 октября, 14:53

Эксперт рассказал, нужно ли в Ростове создавать картотеку уехавших за границу

Политолог Сухарь призвал «брать на карандаш» уехавших из Ростова релокантов

23 октября 2023, 14:51
Фото: Ted Eytan/cc by sa 2.0/wikimedia.org
Эксперт рассказал, нужно ли в Ростове создавать картотеку уехавших за границу
Политолог Александр Сухарь сообщил корреспонденту RostovGazeta, что всех так называемых релокантов, которые в сложный для страны период покинули Ростовскую область и уехали за границу, нужно «брать на карандаш». Однако главный вопрос заключается в другом — кто будет это делать.

Напомним, что по информации в Сети, в Ростове создают картотеку из уехавших за рубеж из Ростовской области представителей пятой колонны.

«Если эти люди ведут за рубежом диверсионную работу против нашей страны, нелицеприятно отзываются о России, создавая негативный имидж нашей страны на международной арене, то ими должны заниматься правоохранительные органы и службы безопасности», — отмечает Александр Сухарь.

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Политолог разъясняет, что в подобных случаях прослеживается состав преступления. Поэтому работа правоохранительных органов вполне обоснованна.

А что касается в целом, уехавших за рубеж, здесь, по словам эксперта, имеет смысл говорить лишь об осуждении самого общества.

«Мы сколько угодно можем составлять списки таких людей. Но задача общества в целом — не дать им вернуться в Россию и начать, как ни в чем не бывало, зарабатывать деньги в нашей стране», — уверен собеседник.

Спикер полагает, что в регионе много патриотических общественных организаций, которые могли бы этим заниматься.

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