Политолог Сухарь призвал «брать на карандаш» уехавших из Ростова релокантов

Политолог Александр Сухарь сообщил корреспонденту RostovGazeta, что всех так называемых релокантов, которые в сложный для страны период покинули Ростовскую область и уехали за границу, нужно «брать на карандаш». Однако главный вопрос заключается в другом — кто будет это делать.

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