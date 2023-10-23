Политолог Сухарь призвал «брать на карандаш» уехавших из Ростова релокантов

Posted 23 октября, 14:51
Published 23 октября, 14:51
Modified 23 октября, 14:53
Updated 23 октября, 14:53
Напомним, что по информации в Сети, в Ростове создают картотеку из уехавших за рубеж из Ростовской области представителей пятой колонны.
«Если эти люди ведут за рубежом диверсионную работу против нашей страны, нелицеприятно отзываются о России, создавая негативный имидж нашей страны на международной арене, то ими должны заниматься правоохранительные органы и службы безопасности», — отмечает Александр Сухарь.
Политолог разъясняет, что в подобных случаях прослеживается состав преступления. Поэтому работа правоохранительных органов вполне обоснованна.
А что касается в целом, уехавших за рубеж, здесь, по словам эксперта, имеет смысл говорить лишь об осуждении самого общества.
«Мы сколько угодно можем составлять списки таких людей. Но задача общества в целом — не дать им вернуться в Россию и начать, как ни в чем не бывало, зарабатывать деньги в нашей стране», — уверен собеседник.
Спикер полагает, что в регионе много патриотических общественных организаций, которые могли бы этим заниматься.
Ранее RostovGazeta выясняла, нужна ли люстрация российских ТОП-менеджеров недружественных компаний.