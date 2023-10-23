Политолог Сухарь рассказал, почему Украина снова попыталась атаковать Ростов

Posted 23 октября, 13:21
Published 23 октября, 13:21
Modified 23 октября, 13:23
Updated 23 октября, 13:23
Напомним, что сегодня в 14.59 мск жители Ростова снова были напуганы очередным грохотом. Позже поступило официальное сообщение об успешной работе средств ПВО в Ростовской области. Также отмечается, что цели могут быть обнаружены в любой момент, работа может быть продолжена.
Политолог подчеркивает, что, являясь приграничным регионом, Ростовская область находится в зоне особых военно-террористических интересов «киевского режима». По мнению спикера, атаки на Ростов активизировались с началом избирательной кампании в США. И будут продолжаться до окончания выборов.
«Сейчас в США идет активная избирательная кампания. Республиканская партия все чаще заявляет о необходимости урезать финансирование „киевского режима“. Мало того, что контрнаступление Украины провалилось, так еще и возникают вопросы о расходовании выделяемых средств», — отмечает собеседник.
Спикер разъясняет, что по независимым оценкам американских аудиторских структур, до 70% выделенных средств разворовывается на Украине. Об этом заявляют республиканцы. И на этот раз, по мнению собеседника, у республиканцев большие шансы победить на выборах.
«А сторонники Байдена наоборот, заявляют о дальнейшей поддержке Украины. Следовательно, чтобы сыграть в унисон с ними, Украине надо показывать какие-то результаты. А как их показать наглядно? Понятно же, что через террористические атаки, которые и визуально заметны, и в СМИ можно отразить. Поэтому Украина и активизировала свои попытки», — резюмирует эксперт.
Ранее RostovGazeta сообщала, что попытки Украины атаковать Ростовскую область будут продолжаться до тех пор, пока у Украины хватает на это финансов.