Политолог Сухарь рассказал, почему Украина снова попыталась атаковать Ростов

«А сторонники Байдена наоборот, заявляют о дальнейшей поддержке Украины. Следовательно, чтобы сыграть в унисон с ними, Украине надо показывать какие-то результаты. А как их показать наглядно? Понятно же, что через террористические атаки, которые и визуально заметны, и в СМИ можно отразить. Поэтому Украина и активизировала свои попытки», — резюмирует эксперт.