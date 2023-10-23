«Попробуй не услышь»: жители Ростова напуганы очередным взрывом в небе над городом

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Жители Ростова сообщили, что примерно в 15.00 слышали в небе звук взрыва. После него появились характерные белые полосы, похожие на следы от работы ПВО. Позже губернатор Василий Голубев подтвердил, что причиной взрыва действительно стала работа системы противовоздушной обороны. По его словам, она уничтожила цель в зоне СВО.
Взрыв слышали жители Северного, Александровки и Чкаловского. Они отмечают, что шум был настолько мощным, что в домах затряслись окна.
«Попробуй тут не услышь. Надо быть глухим», «Сигналки сработали», «Жуть как страшно, хотя уже и не первый раз этот взрыв», — пишут ростовчане.
Напомним, система ПВО уже срабатывала в Ростове в субботу. Тогда она уничтожила цель на подлете к городу, а также в зоне спецоперации.