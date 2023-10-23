«Попробуй не услышь»: жители Ростова напуганы очередным взрывом в небе над городом

Жители Ростова сообщили, что примерно в 15.00 слышали в небе звук взрыва. После него появились характерные белые полосы, похожие на следы от работы ПВО. Позже губернатор Василий Голубев подтвердил, что причиной взрыва действительно стала работа системы противовоздушной обороны. По его словам, она уничтожила цель в зоне СВО.