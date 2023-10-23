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Posted 23 октября, 17:22

Published 23 октября, 17:22

Modified 23 октября, 17:24

Updated 23 октября, 17:24

Пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа

Пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа

23 октября 2023, 17:22
Фото: 1MI
Пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа
В Мясниковском районе задержана женщина, убившая собственного мужа, рассказали в Следкоме Ростовской области.

Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы хутора Калинин в Ростовской области. Ее подозревают в убийстве собственного супруга.

Преступление она совершила два дня назад, находясь у себя дома. Женщина была пьяной и поссорилась со своим 39-летним мужем. В ходе конфликта она один раз ударила его в область шеи. Травма была настолько сильной, что мужчина умер сразу же.

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Сообщается, что обвиняемую уже допросили, свою вину она полностью признала. Сейчас она находится в изоляторе.

Расследование продолжается.

Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.

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#Общество#Новости#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Уголовное дело#18+#RostovGazeta#Происшествия
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