Пьяная жительница Ростовской области одним ударом убила своего мужа

Posted 23 октября, 17:22
Published 23 октября, 17:22
Modified 23 октября, 17:24
Updated 23 октября, 17:24
Уголовное дело возбуждено в отношении 38-летней жительницы хутора Калинин в Ростовской области. Ее подозревают в убийстве собственного супруга.
Преступление она совершила два дня назад, находясь у себя дома. Женщина была пьяной и поссорилась со своим 39-летним мужем. В ходе конфликта она один раз ударила его в область шеи. Травма была настолько сильной, что мужчина умер сразу же.
Сообщается, что обвиняемую уже допросили, свою вину она полностью признала. Сейчас она находится в изоляторе.
Расследование продолжается.
Ранее в Ростовской области арендатор убил хозяйку дома из-за бардака.