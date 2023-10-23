Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения

Posted Сегодня, 08:38
Published Сегодня, 08:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Недавно Росстат опубликовал отчет о естественном движении населения России за первые восемь месяцев 2023 года. Отчет содержит в себе данные о рождаемости, смертности, убыли или приросте населения, а также браках и разводах.
Так, согласно данным статистики, с января по август 2023 года в Ростовской области по разным причинам умерли более 36,3 тысячи дончан, что ниже показателей прошлого года на 12,4%. Однако вместе с показателями смертности снизились и показатели рождаемости, благодаря чему убыль населения составила 14771 граждан.
Это почти на пять тысяч жителей меньше, чем фиксировали за аналогичный период прошлого года.
Тем не менее Ростовская область продолжает оставаться лидером по сокращению численности населения в ЮФО, опережая даже Краснодарский край, где убыль составила 13,4 тысячи жителей.
Ранее стало известно, сколько новорожденных погибли в Ростовской области с начала года.