Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения

Так, согласно данным статистики, с января по август 2023 года в Ростовской области по разным причинам умерли более 36,3 тысячи дончан, что ниже показателей прошлого года на 12,4%. Однако вместе с показателями смертности снизились и показатели рождаемости, благодаря чему убыль населения составила 14771 граждан.