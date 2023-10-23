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Published Сегодня, 08:38

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Updated Сегодня, 09:40

Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения

Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения

23 октября 2023, 08:38
Фото: 1MI
Ростовская область стала лидером ЮФО по убыли населения

Население Ростовской области к концу лета сократилось на 14,7 тысячи жителей

В Ростовской области за период с января по августа 2023 года показатели убыли населения составили 14,7 тысячи жителей, об этом сообщили аналитики Росстата.

Недавно Росстат опубликовал отчет о естественном движении населения России за первые восемь месяцев 2023 года. Отчет содержит в себе данные о рождаемости, смертности, убыли или приросте населения, а также браках и разводах.

Так, согласно данным статистики, с января по август 2023 года в Ростовской области по разным причинам умерли более 36,3 тысячи дончан, что ниже показателей прошлого года на 12,4%. Однако вместе с показателями смертности снизились и показатели рождаемости, благодаря чему убыль населения составила 14771 граждан.

Население Ростовской области продолжает вымирать
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Это почти на пять тысяч жителей меньше, чем фиксировали за аналогичный период прошлого года.

Тем не менее Ростовская область продолжает оставаться лидером по сокращению численности населения в ЮФО, опережая даже Краснодарский край, где убыль составила 13,4 тысячи жителей.

Ранее стало известно, сколько новорожденных погибли в Ростовской области с начала года.

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