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Posted 23 октября, 18:54

Published 23 октября, 18:54

Modified 23 октября, 18:56

Updated 23 октября, 18:56

Ученый Сергей Парада заявил об обнаружении золота на Донбассе

Ростовский ученый заявил о возможном месторождении золота на Донбассе

23 октября 2023, 18:54
Фото: pxhere.com
Ученый Сергей Парада заявил об обнаружении золота на Донбассе
Ученый Сергей Парада заявил об обнаружении золота на Донбассе, дискуссия на эту тему началась на Всероссийской научно-технической конференции.

Ученый-геолог из Ростова Сергей Парада рассказал, что в Восточном Донбассе стали находить больше золота. Также специалисты обнаруживают там минералы цинка, меди и свинца. Исследователь предположил, что на Донбассе в скором времени возможно открытие месторождений золота.

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«Эти минералы обычно располагались рядом с интрузивными породами, образовавшимися из магмы — огненно-жидкого расплава горных пород. Предварительная разведка одного участка скопления этих минералов показала, что в Донбассе возможно открытие месторождений золота», — заявил он на Всероссийской научной конференции.

Ранее ученый Сергей Парада рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото.

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