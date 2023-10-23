Ростовский ученый заявил о возможном месторождении золота на Донбассе

Ученый-геолог из Ростова Сергей Парада рассказал, что в Восточном Донбассе стали находить больше золота. Также специалисты обнаруживают там минералы цинка, меди и свинца. Исследователь предположил, что на Донбассе в скором времени возможно открытие месторождений золота.