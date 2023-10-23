Ростовский ученый заявил о возможном месторождении золота на Донбассе

Posted 23 октября, 18:54
Published 23 октября, 18:54
Modified 23 октября, 18:56
Updated 23 октября, 18:56
Ученый-геолог из Ростова Сергей Парада рассказал, что в Восточном Донбассе стали находить больше золота. Также специалисты обнаруживают там минералы цинка, меди и свинца. Исследователь предположил, что на Донбассе в скором времени возможно открытие месторождений золота.
«Эти минералы обычно располагались рядом с интрузивными породами, образовавшимися из магмы — огненно-жидкого расплава горных пород. Предварительная разведка одного участка скопления этих минералов показала, что в Донбассе возможно открытие месторождений золота», — заявил он на Всероссийской научной конференции.
Ранее ученый Сергей Парада рассказал, в каких реках Ростовской области можно найти золото.