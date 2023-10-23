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С 3 ноября из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею

С 3 ноября из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею

23 октября 2023, 10:18
Фото: Андрей Олешко/cc by 4.0,/wiki
С 3 ноября из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею

В ноябре из Ростова начнет ходить туристический поезд к курортам Адыгеи

С 3 ноября с вокзала Ростов-Главный запустят туристический поезд «К горам и термам», который отвезет дончан к курортам Адыгеи, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта Ростовской области.

В ведомстве объявили, что уже в следующем месяце между Ростовом-на-Дону и Республикой Адыгеей начнет ходить туристический поезд. Во время поездки путешественники смогут отправиться к водопадам Руфабго, Кавказскому биосферному заповеднику, посетить Хаджохскую теснину с плато Лаго-Наки, термальными источниками и монастырями.

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Первый поезд отправится в Адыгею 3 ноября, расписание туристических маршрутов можно изучить на портале «РЖД».

Ранее аналогичный поезд запустили в направлении Домбая и Архыза.

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