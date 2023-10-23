С 3 ноября из Ростова запустят туристический поезд в Адыгею

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В ведомстве объявили, что уже в следующем месяце между Ростовом-на-Дону и Республикой Адыгеей начнет ходить туристический поезд. Во время поездки путешественники смогут отправиться к водопадам Руфабго, Кавказскому биосферному заповеднику, посетить Хаджохскую теснину с плато Лаго-Наки, термальными источниками и монастырями.
Первый поезд отправится в Адыгею 3 ноября, расписание туристических маршрутов можно изучить на портале «РЖД».
Ранее аналогичный поезд запустили в направлении Домбая и Архыза.