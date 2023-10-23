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Шоумен Дибров рассказал, чем недовольны предприниматели Ростовской области

Шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова

23 октября 2023, 07:41
Фото: rostovgazeta.ru
Шоумен Дибров рассказал, чем недовольны предприниматели Ростовской области
Уроженец Ростова, российский журналист и телеведущий Дмитрий Дибров сообщил корреспонденту RostovGazeta, чем недовольны донские предприниматели.

По словам российского шоумена, предприниматели Ростовской области с досадой рассказывают о невыносимых трудностях по освоению городских объектов.

«Главный вопрос заключается в том, чтобы облегчить процедуру получения в долгосрочную аренду или в собственность самых ценных городских объектов. Именно этот вопрос должны поднимать донские общественники», — отмечает Дибров.

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Собеседник призывает не держаться за старые разваливающиеся объекты, а отдать их на откуп бизнесменам. При этом российский телеведущий не исключает, что бизнес тоже может ошибаться, ведь не все одинаково чистоплотны.

Однако, на взгляд телеведущего, даже если счет промахов и побед составит двадцать к одному, и этой единицей станет грандиозный современный объект — Ростов только выиграет.

Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял, каким должен быть современный Ростов.

«Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дибров поразмышлял о Ростове
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