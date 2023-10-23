Шоумен Дибров призвал не держаться за старые разваливающиеся дома в центре Ростова

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
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Updated Сегодня, 07:43
По словам российского шоумена, предприниматели Ростовской области с досадой рассказывают о невыносимых трудностях по освоению городских объектов.
«Главный вопрос заключается в том, чтобы облегчить процедуру получения в долгосрочную аренду или в собственность самых ценных городских объектов. Именно этот вопрос должны поднимать донские общественники», — отмечает Дибров.
Собеседник призывает не держаться за старые разваливающиеся объекты, а отдать их на откуп бизнесменам. При этом российский телеведущий не исключает, что бизнес тоже может ошибаться, ведь не все одинаково чистоплотны.
Однако, на взгляд телеведущего, даже если счет промахов и побед составит двадцать к одному, и этой единицей станет грандиозный современный объект — Ростов только выиграет.
Подробнее в материале: «Отпустите развалюхи, они и без вас проживут!»: шоумен Дмитрий Дибров поразмышлял, каким должен быть современный Ростов.