Сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить

Час платной парковки в Ростове в будние дни стоит 35 рублей, в выходные она является бесплатной. Для сравнения в Москве, в зависимости от района города, за час платной парковки придется отдать от от 80 до 450 рублей. Бесплатно парковаться там можно только по праздникам и воскресеньям, да и то не везде. В соседнем Краснодаре, также в зависимости от района города, час платной парковки обойдется от 30 до 100 рублей.