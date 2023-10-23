Сколько стоят платные парковки в Ростове и как на них сэкономить

Posted 23 октября, 13:27
Published 23 октября, 13:27
Modified 23 октября, 13:27
Updated 23 октября, 13:27
Платное парковочное пространство появилось в Ростове в 2016 году. Первая платная парковка была введена в створе улиц Текучева — Береговая — Доломановский — Театральная.
Сейчас платное парковочное пространство захватило практически весь центр города. В Ростове действуют 948 платных парковок с более чем шестью тысячами парковочных мест. Их список регулярно пополнятся.
Власти объясняют, что платные парковки являются общемировой практикой. Они нужны для уменьшения количества авто, припаркованных на проезжей части на длительный срок и повышения скорости движения транспорта в городе.
«Создание платных парковок в местах активного движения автотранспорта является одной из эффективных мер в мировой практике по предотвращению пробок и снижению количества нарушений правил дорожного движения», — уточняется на сайте парковочного пространства Ростова-на-Дону.
Департамент автомобильных дорог Ростова проводил конкурс, по итогам которого инвестиционный договор на создание системы парковочного пространства в центре города был подписан с ООО «Ростовское парковочное пространство». На его сайте указывается, что финансирование проекта осуществляется без привлечения бюджетных средств.
Час платной парковки в Ростове в будние дни стоит 35 рублей, в выходные она является бесплатной. Для сравнения в Москве, в зависимости от района города, за час платной парковки придется отдать от от 80 до 450 рублей. Бесплатно парковаться там можно только по праздникам и воскресеньям, да и то не везде. В соседнем Краснодаре, также в зависимости от района города, час платной парковки обойдется от 30 до 100 рублей.
Оплатить парковку в Ростове можно разными способами. Например, через мобильное приложение RuParking, личный кабинет на сайте «Парковочное пространство Ростова-на-Дону», через СМС на номер 7878 и приложение своего банка.
Ранее парковочное место также оплачивали через паркоматы. Однако из-за санкций Евросоюза они перестали работать. Власти не могут обслуживать их и обеспечивать работу лицензионного программного оборудования. Прием платежей через терминалы сейчас невозможен.
Льготы на пользование платной парковкой в Ростове имеют только ветераны ВОВ и инвалиды. Также право льготного паркования распространяется на жильцов домов, входящих в зону платной парковки, в пределах одного кадастрового квартала. Чтобы оформить эти льготы, гражданам нужно оформить парковочное разрешение в сервисном центре ООО «Ростовское парковочное пространство».
Сэкономить на платной парковке в Ростове можно, оформив абонемент. Месячный обойдется в пять тысяч рублей, квартальный — в 15 тысяч рублей, полугодовой — в 30 тысяч рублей, а годовой — в 60 тысяч рублей.
Штраф за неуплату парковки в Ростове составляет 1,5 тысячи рублей. На сайте администрации Ростова указывается, что если штраф не оплатить в течение 60 дней, составляется протокол об административном правонарушении. Также взысканием штрафа займутся приставы.
Урбанист Артемий Зайцев рассказал корреспонденту RostovGazeta, что главная причина неэффективности платных парковок в Ростове — неуплата штрафов за пользование ими. Связано это как с небольшой суммой наказания, так и с тем, что штрафов выписывают крайне мало.
«Если штрафов будет больше, и размер штрафа увеличат, то появится большое количество свободных мест на парковках», — говорит урбанист.
«В среднем, выписывается порядка 16 штрафов в день при общем количестве более шести тысяч парковочных мест. Это крайне мало. Ведь один сотрудник администрации вручную способен обработать в 10 раз больше за день», — отмечает Артемий Зайцев.
Он добавляет, что основная проблема платных парковок заключается не в отсутствии автоматизации. На его взгляд, тема дорожных проблем в Ростове крайне политизирована, а потому администрация города не хочет никого наказывать за неуплату парковки, считая, что это проблемы самого инвестора, и он и должен нести убытки.
«А в результате бездействия страдают те, кто приезжает в центр города по делам, и не может найти свободное место», — говорит урбанист.