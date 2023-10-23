Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской области

Согласно прогнозу, в конце текущего года ожидается лишь несколько солнечных дней. Большую часть времени будет облачно, могут пройти и дожди. Должно быть ветрено, поэтому стоит это учитывать при составлении планов.



С самом начале месяца погода станет холодной, так как температура не поднимется выше трех градусов. Солнце будет выглядывать, но редко, однако 4 числа прогнозируют небольшое потепление до шести градусов.



5 декабря температура вернется к отметке четыре градуса. На следующий день пройдут дожди, они завершатся только ближе к ночи.



С 7 по 10 числа погода снова станет облачной, с температурой около четырех градусов. 11 декабря возможны дожди, а последующие несколько дней будут облачными.



С 14 декабря ожидаются заморозки в дневное время и падение температуры до минус одного градуса. 16 и 17 числа будет солнечно, но это не повлияет на температуру.



Однако, уже 18 числа вернутся дожди, а температура поднимется до плюс одного градуса. Следующие дожди прогнозируются 20 и 23 декабря.



Ближе к 26 числу столбики термометров будут показывать четыре градуса, и на один день появится солнечная погода. В конце месяца ожидается снег и заморозки.