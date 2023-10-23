Стал известен прогноз погоды на ноябрь в Ростовской области

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В Ростовской области в конце октября прогнозируют дождливую погоду с похолоданиями. В понедельник, 23 числа, будет облачно, а температура составит 24 градуса.
На следующий день выглянет солнце, но похолодает до 18 градусов. В среду, 25 октября, при выходе из дома придется взять с собой зонт, так как есть большая вероятность, что пройдут дожди.
Осадки будут сохраняться до 28 числа, а средняя температура в эти дни составит 16 градусов. В конце месяца должно быть облачно с температурой 12 градусов.
Климатолог Александр Иошпа сообщил «Комсомольской правде», что начало зимы в Ростовской области ожидается уже в октябре. Однако снег скорее всего быстро растает. Сейчас город находится под воздействием холодного фронта, и неделя обещает быть дождливой.
Теплая погода должна сохраниться до 24 октября, а потом снова станет холоднее. Климатолог отмечает, что такие колебания погоды прогнозируют до конца месяца и, возможно, даже в ноябре.
Что касается зимы, то на данный момент эксперт не может дать точный прогноз. Однако он уточняет, что первый снег в Ростовской области можно ожидать уже в конце октября, но он быстро исчезнет.
Сервис «Яндекс» составил прогноз погоды в Ростовской области на ноябрь. Ожидается холодная погода с небольшим количеством осадков. Скорость ветра будет достигать 5 метров в секунду.
Стоит готовиться к тому, что первые 10 дней месяца температура составит около 9 градусов, поэтому при выходе из дома нужно одеваться теплее. А 8 ноября возможны осадки в виде дождя.
К 10 ноября температура немного вырастет — до 11 градусов, но затем снова начнется понижение. С 13 по 24 ноября погода будет облачной.
До 6 градусов температура может упасть к середине месяца, а к 23 ноября ожидается четыре градуса. Под конец месяца температура стабилизируется на отметке в 5 градусов.
Согласно прогнозу, в конце текущего года ожидается лишь несколько солнечных дней. Большую часть времени будет облачно, могут пройти и дожди. Должно быть ветрено, поэтому стоит это учитывать при составлении планов.
С самом начале месяца погода станет холодной, так как температура не поднимется выше трех градусов. Солнце будет выглядывать, но редко, однако 4 числа прогнозируют небольшое потепление до шести градусов.
5 декабря температура вернется к отметке четыре градуса. На следующий день пройдут дожди, они завершатся только ближе к ночи.
С 7 по 10 числа погода снова станет облачной, с температурой около четырех градусов. 11 декабря возможны дожди, а последующие несколько дней будут облачными.
С 14 декабря ожидаются заморозки в дневное время и падение температуры до минус одного градуса. 16 и 17 числа будет солнечно, но это не повлияет на температуру.
Однако, уже 18 числа вернутся дожди, а температура поднимется до плюс одного градуса. Следующие дожди прогнозируются 20 и 23 декабря.
Ближе к 26 числу столбики термометров будут показывать четыре градуса, и на один день появится солнечная погода. В конце месяца ожидается снег и заморозки.
По прогнозам синоптиков, в донском регионе самым холодным месяцем зимы должен быть январь. Ожидается, что температура воздуха может опуститься до минус пяти градусов. Но аномального тепла или холодов в этом сезоне ждать не стоит. В ноябре средняя температура будет около плюс 5 градусов, в декабре — около минус одного градуса, а в феврале — около минус трех градусов.
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