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Published Сегодня, 05:04

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Очевидцы раскрыли подробности пожара в магазине «Магнит» в Таганроге 22 октября

Стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге

23 октября 2023, 05:04
Фото: 1MI

Очевидцы раскрыли подробности пожара в магазине «Магнит» в Таганроге 22 октября

В Таганроге на улице Ломоносова произошло крупное возгорание в магазине «Магнит», сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, происшествие случилось вечером в воскресенье, а пламя охватило большую часть здания. В региональном УМЧС сообщили, что площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 20.48 мск, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 15 человек, они использовали три единицы техники.

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«Изначально начал гореть картон, который лежал в паллетах снаружи магазина, а потом стало дальше гореть», — заявили пользователи в комментариях в соцсетях.

Другие предположили, что причиной может быть короткое замыкание.

Ранее в Сети появилось видео сгоревшего «Магнита» в Таганроге.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Москва#Таганрог#Пожар#Последние новости Ростова на сегодня#Магнит#Происшествия
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