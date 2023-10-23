Стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге

Posted Сегодня, 05:04
Published Сегодня, 05:04
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
По их словам, происшествие случилось вечером в воскресенье, а пламя охватило большую часть здания. В региональном УМЧС сообщили, что площадь возгорания достигала 60 квадратных метров.
Полностью ликвидировать огонь удалось в 20.48 мск, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 15 человек, они использовали три единицы техники.
«Изначально начал гореть картон, который лежал в паллетах снаружи магазина, а потом стало дальше гореть», — заявили пользователи в комментариях в соцсетях.
Другие предположили, что причиной может быть короткое замыкание.
Ранее в Сети появилось видео сгоревшего «Магнита» в Таганроге.