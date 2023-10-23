Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 05:43
Published Сегодня, 05:43
Modified Сегодня, 05:45
Updated Сегодня, 05:45
В понедельник в городе будет облачная погода с температурой 23 градуса, а ветер усилится до четырех метров в секунду. Во вторник может похолодать до 17 градусов, а в остальном погодные условия не изменятся.
В среду столбики термометров покажут 15 градусов и начнутся дожди. Такая погода будет сохраняться до субботы, 28 октября.
К концу недели порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду. Средняя температура воздуха составит 16 градусов.
В ночное время температура упадет до девяти градусов.
Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.