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Posted Сегодня, 05:43

Published Сегодня, 05:43

Modified Сегодня, 05:45

Updated Сегодня, 05:45

В Ростове-на-Дону с 25 октября начнется сезон дождей

Стало известно, когда начнется сезон дождей в Ростове-на-Дону

23 октября 2023, 05:43
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону с 25 октября начнется сезон дождей

В Ростове-на-Дону со среды, 25 октября, начнутся дожди, которые будут продолжаться несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник в городе будет облачная погода с температурой 23 градуса, а ветер усилится до четырех метров в секунду. Во вторник может похолодать до 17 градусов, а в остальном погодные условия не изменятся.

В среду столбики термометров покажут 15 градусов и начнутся дожди. Такая погода будет сохраняться до субботы, 28 октября.

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К концу недели порывы ветра будут достигать восьми метров в секунду. Средняя температура воздуха составит 16 градусов.

В ночное время температура упадет до девяти градусов.

Ранее Ростовская область столкнулась с затишьем перед атакой магнитных бурь. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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