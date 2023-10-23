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Стартовал конкурс для представителей СМИ «Поколение S»

Стартовал конкурс для представителей СМИ «Поколение S»

23 октября 2023, 11:32
Фото: 1MI
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С 20 октября проходит конкурс «Поколение S». Его участники — представители российских медиаизданий из разных субъектов страны. Банк «Центр-инвест» выступил организатором этого мероприятия. Призовой фонд премии — 500 тысяч рублей.

Ключевая задача конкурса состоит в определении наиболее эффективной практики реализации проектов социального предпринимательства и устойчивого развития в стране. Экспертная комиссия будет оценивать публикации участников с точки зрения творческого подхода, полноты раскрытия темы, а также возможности тиражирования эффективных бизнес-моделей героев публикаций для решения проблем экологии, экономики и социальной сферы и продвижения ЦУР.

Регистрироваться на участие в премии им. В. В. Смирнова можно до 15 декабря. Заявки направляются через сайт dobro.centrinvest.ru. Победителей назовут до 25 декабря.

Напомним, конкурс «Поколение S» проводится ежегодно при поддержке банка «Центр-инвест» с 2015 года. За это время в экспертную комиссию поступило более 1,5 тысячи творческих работ, авторами которых являются журналисты из 46 российских субъектов. Сто талантливых участников уже стали лауреатами конкурса. Это представители СМИ муниципалитетов, регионов, а также федеральных изданий.

Владислав Вячеславович Смирнов (1939 — 2014) — известный ростовский журналист, доктор филологических наук, профессор, эксперт в области краеведения. Автор более 2 тысяч научных работ, а также публикаций и художественных произведений. Занимался преимущественно практической журналистикой.

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