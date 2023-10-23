Стартовал конкурс для представителей СМИ «Поколение S»

Напомним, конкурс «Поколение S» проводится ежегодно при поддержке банка «Центр-инвест» с 2015 года. За это время в экспертную комиссию поступило более 1,5 тысячи творческих работ, авторами которых являются журналисты из 46 российских субъектов. Сто талантливых участников уже стали лауреатами конкурса. Это представители СМИ муниципалитетов, регионов, а также федеральных изданий.