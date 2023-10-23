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Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове

Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове

23 октября 2023, 08:14
Фото: 1MI
Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове

Тариф на проезд в транспорте в Ростове могут поднять до 39 рублей

В Ростове-на-Дону стоимость проезда в общественном транспорте может вырасти до 39 рублей, пишут СМИ.

Об этом «АиФ-Ростов» рассказал источник в одной из транспортных компаний. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Издание пишет, что перевозчиков не устраивает тариф даже в 39 рублей. Говорится, что они считают оптимальной стоимостью проезда 50 рублей.

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«В сумму, по мнению собеседника, необходимо заложить рост стоимости запчастей. Они сильно подорожали за полтора года», — говорится в публикации.

Отмечается, что в последний раз тариф поднимали два года назад. В данный момент проезд в автобусах составляет 32 рубля при оплате наличными, 30 рублей — при оплате картой.

Ранее стало известно, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области.

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