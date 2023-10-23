Стоимость проезда в автобусах может резко подорожать в Ростове

Posted Сегодня, 08:14
Published Сегодня, 08:14
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
Об этом «АиФ-Ростов» рассказал источник в одной из транспортных компаний. Официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Издание пишет, что перевозчиков не устраивает тариф даже в 39 рублей. Говорится, что они считают оптимальной стоимостью проезда 50 рублей.
«В сумму, по мнению собеседника, необходимо заложить рост стоимости запчастей. Они сильно подорожали за полтора года», — говорится в публикации.
Отмечается, что в последний раз тариф поднимали два года назад. В данный момент проезд в автобусах составляет 32 рубля при оплате наличными, 30 рублей — при оплате картой.
Ранее стало известно, что минимальные цены на водку, бренди и коньяк поднимут в Ростовской области.