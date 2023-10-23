rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:42

Published Сегодня, 07:42

Modified Сегодня, 07:44

Updated Сегодня, 07:44

Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы

Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы

23 октября 2023, 07:42
Фото: 1MI
Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы
Тыква часто используется для приготовления различных блюд, в том числе пирогов. Какие есть необычные рецепты, в материале RostovGazeta.

Как приготовить тыквенный чизкейк

Для приготовления этого блюда потребуются:

  1. Полторы чашки разломленного печенья
  2. ½ чашки грецких орехов, измельченных
  3. ¼ чашки сливочного масла
  4. 2 чашки тыквенного пюре
  5. 1 чашка сахара
  6. 3 яйца
  7. 1 чайная ложка молотой корицы
  8. ½ чайной ложки ванильного экстракта
  9. 500 г кремчиза

Для приготовления пирога необходимо:

      1. Смешать печенье, грецкие орехи и сливочное масло, чтобы сформировать корку. Разложить ее в форму для чизкейка.
      2. В отдельной миске необходимо смешать тыквенное пюре, сахар, яйца, корицу и ванильный экстракт.
      3. Далее нужно влить смесь с тыквой поверх корки.
      4. Выпекать при 160°C около 45-50 минут.
      5. Охладить и украсить по желанию.
Как приготовить тыквенный чизкейкКак приготовить тыквенный чизкейк
Как приготовить тыквенный чизкейк
Фото: pxhere

Как приготовить тыквенный пирог с марципаном

Для этого блюда потребуются:

  1. 1 готовое слоеное тесто для пирога
  2. 2 чашки тыквенного пюре
  3. 1 чашка сахара
  4. 1 чайная ложка молотой корицы
  5. 200 г марципана
  6. 3 яйца
  7. ¼ чашки молока

Для приготовления нужно раскатать слоеное тесто и выложить его в форму для пирога, после чего поставить в морозильник. Далее в миске необходимо смешать тыквенное пюре, сахар, корицу и яйца.

После следует натереть марципан на терке, залить смесь с тыквой на тесто и посыпать марципаном. А в конце нужно выпекать при 180°C около 35-40 минут.

Как приготовить тыквенный пирог с кокосовым молоком

Необходимо взять:

  1. 1 готовое слоеное тесто для пирога
  2. 2 чашки тыквенного пюре
  3. 1 чашка сахара
  4. 1 чайная ложка молотой корицы
  5. ½ чайной ложки имбиря
  6. ½ чайной ложки ванильного экстракта
  7. 3 яйца
  8. 1 чашка кокосового молока

Для приготовления потребуется:

      1. Разложить слоеное тесто в форму для пирога.
      2. В миске смешать тыквенное пюре, сахар, специи, ванильный экстракт, яйца и кокосовое молоко.
      3. Залить смесь с тыквой на тесто.
      4. Выпекать при 180°C около 40-45 минут.
Как приготовить тыквенный пирог с кокосовым молоком.Как приготовить тыквенный пирог с кокосовым молоком.
Как приготовить тыквенный пирог с кокосовым молоком.
Фото: Pxhere

Рецепт тыквенного пирога с кокосовой карамелью

Потребуются следующие ингредиенты:

  1. 1 готовое песочное тесто для пирога
  2. 2 чашки тыквенного пюре
  3. ½ чашки сахара
  4. 1 чайная ложка молотой корицы
  5. ½ чайной ложки молотого имбиря
  6. ¼ чайной ложки молотого гвоздики
  7. ¼ чайной ложки молотого мускатного ореха
  8. 3 яйца
  9. ¼ чашки кокосовой карамели

В миске необходимо смешать тыквенное пюре, сахар, специи и яйца, после чего разложить тесто в форму для пирога. Далее нужно залить смесь с тыквой на тесто.

А после стоит выпекать при 180°C около 45-50 минут. После выпечки нужно посыпать пирог кокосовой карамелью.

Тыквенный пирог с гречкой

Потребуются следующие ингредиенты:

  1. 1 готовое слоеное тесто для пирога
  2. 2 чашки тыквенного пюре
  3. ½ чашки сахара
  4. 1 чайная ложка молотой корицы
  5. ½ чайной ложки молотого имбиря
  6. ¼ чайной ложки молотого гвоздики
  7. 3 яйца
  8. 1 ½ чашки приготовленной гречки

Способ приготовления следующий:

    1. В миске смешать тыквенное пюре, сахар, специи и яйца.
    2. Разложить слоеное тесто в форму для пирога.
    3. Положить приготовленную гречку на дно теста.
    4. Залить смесь с тыквой на гречку.
    5. Выпекать при 180°C около 40-45 минут.
Тыквенный пирог с гречкойТыквенный пирог с гречкой
Тыквенный пирог с гречкой
Фото: pxhere

Какая польза от тыквы

В тыкве содержится большое количество полезных веществ, в том числе:

  1. Обогащена витаминами и минералами, включая витамин A, витамины группы B, витамин C, витамин E, железо и магний.
  2. Благодаря содержанию антиоксидантов, таких как бета-каротин, тыква помогает защищать клетки организма от повреждений.
  3. Пищевые волокна в тыкве способствуют нормальной работе пищеварительной системы.
  4. Тыква помогает снижать уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.
  5. Содержит низкое количество калорий и богата волокнами, что может помочь в снижении веса.
  6. Всегда доступна и может использоваться в разнообразных кулинарных блюдах, обогащая рацион полезными веществами.

Какие блюда можно приготовить из тыквы

Тыква — это многоцелевой овощ, который может стать основой для разнообразных блюд. Помимо пирогов, с тыквой можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе тыквенный суп с ароматными специями, жареную тыкву, запеченную с медом и кинзой, тыквенные котлеты, тыквенные гренки с карри, тыквенные кексы с маком и апельсиновой глазурью.

Также можно использовать тыкву в качестве начинки в роллах с огурцом и авокадо. Напоследок, не забудьте о тыквенном латте, который станет отличным напитком для холодных дней.

Какие блюда можно приготовить из тыквыКакие блюда можно приготовить из тыквы
Какие блюда можно приготовить из тыквы
Фото: pxhere

Таким образом, тыква предоставляет бесчисленные возможности для создания разнообразных блюд, дополняя их ароматом и питательностью.

Ранее диетолог рассказал, как часто можно есть яйца.

Читайте также:
Ростовский диетолог объяснила, кому вредна тыкваВ Роскачестве рассказали о правильном выборе тыквы
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здоровье#Тыква#Витамины#Последние новости Ростова на сегодня#Снижение веса#Гречка#Рецепты#Кулинария
Подпишитесь
Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент
Сегодня, 12:36
В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям
Сегодня, 12:25
«Попробуй не услышь»: жители Ростова напуганы очередным взрывом в небе над городом
Сегодня, 12:25
«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе
Сегодня, 12:16
Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября
Сегодня, 12:11
«Люди без адреса»: что творится в СНТ «Солнечная Долина» Ростовской области
Сегодня, 07:57