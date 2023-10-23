Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы

Тыква — это многоцелевой овощ, который может стать основой для разнообразных блюд. Помимо пирогов, с тыквой можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе тыквенный суп с ароматными специями, жареную тыкву, запеченную с медом и кинзой, тыквенные котлеты, тыквенные гренки с карри, тыквенные кексы с маком и апельсиновой глазурью.