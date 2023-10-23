Топ-5 необычных рецептов пирогов из тыквы

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Для приготовления этого блюда потребуются:
Для приготовления пирога необходимо:
Для этого блюда потребуются:
Для приготовления нужно раскатать слоеное тесто и выложить его в форму для пирога, после чего поставить в морозильник. Далее в миске необходимо смешать тыквенное пюре, сахар, корицу и яйца.
После следует натереть марципан на терке, залить смесь с тыквой на тесто и посыпать марципаном. А в конце нужно выпекать при 180°C около 35-40 минут.
Необходимо взять:
Для приготовления потребуется:
Потребуются следующие ингредиенты:
В миске необходимо смешать тыквенное пюре, сахар, специи и яйца, после чего разложить тесто в форму для пирога. Далее нужно залить смесь с тыквой на тесто.
А после стоит выпекать при 180°C около 45-50 минут. После выпечки нужно посыпать пирог кокосовой карамелью.
Потребуются следующие ингредиенты:
Способ приготовления следующий:
В тыкве содержится большое количество полезных веществ, в том числе:
Тыква — это многоцелевой овощ, который может стать основой для разнообразных блюд. Помимо пирогов, с тыквой можно приготовить множество вкусных блюд, в том числе тыквенный суп с ароматными специями, жареную тыкву, запеченную с медом и кинзой, тыквенные котлеты, тыквенные гренки с карри, тыквенные кексы с маком и апельсиновой глазурью.
Также можно использовать тыкву в качестве начинки в роллах с огурцом и авокадо. Напоследок, не забудьте о тыквенном латте, который станет отличным напитком для холодных дней.
Таким образом, тыква предоставляет бесчисленные возможности для создания разнообразных блюд, дополняя их ароматом и питательностью.
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