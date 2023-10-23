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Published Сегодня, 07:58

Modified Сегодня, 08:00

Updated Сегодня, 08:00

Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове

Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове

23 октября 2023, 07:58
Фото: 1MI
Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове

В Ростове-на-Дону назвали стоимость самых дорогих коттеджей

В Ростове-на-Дону продают более пяти тысяч домов практически под любой бюджет. Сколько стоят самые дорогие, в материале RostovGazeta.

Самый дорогой дом в Ростове

Он расположен на улице Малиновского, а его площадь составляет 230 квадратных метров. Его выставили за 8,5 миллиарда рублей, но есть вероятность, что это просто ошибка.

«Продаю дом с отделкой под капитальный ремонт», — единственное, что написал продавец. Фотографии он прикладывать не стал.

Дом за 200 млн рублей в Ростове

За 200 миллионов рублей можно приобрести трехэтажный дом на улице Евдокимова. Его площадь достигает тысячи квадратных метров.

«Эксклюзивное предложение для тех, кто ценит статус, комфорт, безопасность и приватность — элитное домовладение на берегу Северного водохранилища. Индивидуальный архитектурный проект. Общая площадь строения 800 квадратных метров: три этажа, плюс цокольный уровень. Внутреннее состояние жилых этажей — под финишную отделку, полностью готовы все ванные комнаты, установлена сантехника, цоколь готов полностью», — написал владелец.

Он добавил, что размер земельного участка составляет 3,6 тысячи квадратных метров, а также есть прямой выход к реке. Кроме того, на территории построили гараж на три автомобиля.

Дом с лифтом и садовникомДом с лифтом и садовником
Дом с лифтом и садовникомДом с лифтом и садовником
Дом с лифтом и садовником
Фото: ростов.циан.ру

Дом с лифтом и садовником

Если есть 180 миллионов рублей, то можно приобрести дом площадью 750 квадратных метров. Он расположен в районе частной застройки Вертолетное поле.

Старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей
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«Индивидуальный архитектурный проект. Первый этаж: холл, гардеробная, санузел, столовая, гостиная. Также на первом этаже расположены летняя кухня и круглогодичный бассейн, с выходом на террасу и задний двор. Второй этаж: четыре спальные комнаты, две ванные. Мансардный этаж: каминный зал, кухня-столовая», — говорится в тексте объявления.

Отмечается, что в доме есть лифт, а ландшафт постоянно поддерживается садовником.

Дом за 150 млнДом за 150 млн
Дом за 150 млнДом за 150 млн
Дом за 150 млн
Фото: ростов.циан.ру

Дом за 150 млн

Этот комплекс расположен в Нахичевани, его площадь достигает 460 квадратных метров. Владелец заявил, что это очень грамотный проект.

В цоколе есть:

  1. Зона СПА.
  2. Комната отдыха.
  3. Сауна.
  4. Хамам.
  5. Винотека.
  6. Бойлерная.
  7. Прачечная и хозпомещения.

На первом этаже сделали парадный холл, гостиную, санузел, кабинет, просторную кухню, столовую с выходом на террасу. На втором этаже есть три спальные комнаты и гардеробная.

«Есть отдельный дом для постоянного проживания охраны. Широкая гостевая парковка. Отличное расположение», — говорится в объявлении.

Дом за 150 млнДом за 150 млн
Дом за 150 млнДом за 150 млн
Дом за 150 млнДом за 150 млн
Дом за 150 млн
Фото: ростов.циан.ру

Дом за 120 млн рублей

Он расположен на улице Пушкинской, а его площадь составляет 795 квадратных метров. Въезд на территорию закрыт и есть видеонаблюдение.

«По дому: все строилось для себя, с любовью, использовались только лучшие материалы. Дом полностью изготовлен из кирпича. Облицован камнем», — заявил владелец.

На первом этаже располагаются: прихожая, детская комната, зал, вместительный холл, мини-гардеробная, кухня и санузел. На втором этаже: четыре спальные комнаты, одна гардеробная, раздельный санузел. Гардеробная вместительная, есть два входа в нее, при желании может быть переоборудована еще в одну спальную. Мансардный этаж: изначально был задуман под бильярдную комнату, ремонт в ней выполнен, но сейчас не используется. Цокольный этаж: в нем расположен подземный гараж, большой холл, в котором оборудована кухонная зона», — описал дом продавец.

Он добавил, что во дворе расположено помещение с бассейном и сауной. Есть отдельная комната под охрану, но в настоящее время решили ее переоборудовать под кухню, чтобы рядом была мангальная зона.

Дом за 120 млн рублейДом за 120 млн рублей
Дом за 120 млн рублейДом за 120 млн рублей
Дом за 120 млн рублейДом за 120 млн рублей
Дом за 120 млн рублей
Фото: ростов.циан.ру

Ранее стало известно, что старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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