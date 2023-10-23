Топ-5 самых дорогих домов, которые продают в Ростове

На первом этаже располагаются: прихожая, детская комната, зал, вместительный холл, мини-гардеробная, кухня и санузел. На втором этаже: четыре спальные комнаты, одна гардеробная, раздельный санузел. Гардеробная вместительная, есть два входа в нее, при желании может быть переоборудована еще в одну спальную. Мансардный этаж: изначально был задуман под бильярдную комнату, ремонт в ней выполнен, но сейчас не используется. Цокольный этаж: в нем расположен подземный гараж, большой холл, в котором оборудована кухонная зона», — описал дом продавец.