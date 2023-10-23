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Published Сегодня, 10:57

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Updated Сегодня, 10:59

Участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из Ростовской области

Участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из Ростовской области

23 октября 2023, 10:57
Фото: donland.ru
Участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из Ростовской области

Бойцы СВО получили новую партию помощи из Ростовской области

Из Ростовской области в зону СВО направили новую партию помощи для добровольцев отряда «Аксай» и бригады «Днепр», об этом сообщили в пресс-службе донского правительства.

Делегация казаков вместе с замгубернатора Ростовской области атаманом Всевеликого Войска Донского (ВВД) Сергеем Бодряковым прибыла в места временной дислокации донского добровольческого отряда «Аксай» и добровольческой бригады «Днепр». В рамках визита казакам, участвующим в спецоперации, передали очередную партию военно-технической помощи.

Так казаки ВВД доставили добровольцам квадрокоптеры с антидроновыми ружьями, предметами амуниции и другими вещами, которые запросили участники СВО из отряда «Аксай».

Бойцам СВО из Ростовской области доставили новую партию военно-технической помощи
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Кроме того, делегация посетила добровольческую бригаду «Днепр», передала средства связи с обмундированием, нательным бельем, маскировочными сетями и другими необходимыми военным предметами.Кроме того, делегация посетила добровольческую бригаду «Днепр», передала средства связи с обмундированием, нательным бельем, маскировочными сетями и другими необходимыми военным предметами.
Кроме того, делегация посетила добровольческую бригаду «Днепр», передала средства связи с обмундированием, нательным бельем, маскировочными сетями и другими необходимыми военным предметами.
Фото: donland.ru

Кроме того, делегация посетила добровольческую бригаду «Днепр», передала средства связи с обмундированием, нательным бельем, маскировочными сетями и другими необходимыми военным предметами.

Ранее донских казаков признали субэтносом русского народа.

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