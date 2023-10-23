Участникам СВО передали квадрокоптеры и маскировочные сети из Ростовской области

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Делегация казаков вместе с замгубернатора Ростовской области атаманом Всевеликого Войска Донского (ВВД) Сергеем Бодряковым прибыла в места временной дислокации донского добровольческого отряда «Аксай» и добровольческой бригады «Днепр». В рамках визита казакам, участвующим в спецоперации, передали очередную партию военно-технической помощи.
Так казаки ВВД доставили добровольцам квадрокоптеры с антидроновыми ружьями, предметами амуниции и другими вещами, которые запросили участники СВО из отряда «Аксай».
Кроме того, делегация посетила добровольческую бригаду «Днепр», передала средства связи с обмундированием, нательным бельем, маскировочными сетями и другими необходимыми военным предметами.
Ранее донских казаков признали субэтносом русского народа.