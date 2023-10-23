Участок под очередную высотку продают в Ростове за 175 млн рублей

Posted 23 октября, 16:21
Published 23 октября, 16:21
Modified 23 октября, 16:24
Updated 23 октября, 16:24
Участок площадью в 20 соток выставили на продажу в центре Ростова. Он расположен на проспекте Соколова, 40, недалеко от Ворошиловского и улицы Пушкинской. Продавец утверждает, что на участке разрешено строительство многоэтажных домов.
Рядом с будущей высоткой располагаются кафе, магазины и другие развлекательные заведения. Новостройка будет находиться рядом с уже единичными историческими зданиями малой этажности. Как многоэтажка впишется в старинную застройку города, похоже никого не волнует.
Купить участок предлагают за 175 миллионов рублей.
Ранее сообщалось, что старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей.