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Posted 23 октября, 16:21

Published 23 октября, 16:21

Modified 23 октября, 16:24

Updated 23 октября, 16:24

В Ростове на продажу выставили участок земли на проспекте Соколова

Участок под очередную высотку продают в Ростове за 175 млн рублей

23 октября 2023, 16:21
Фото: 1MI
В Ростове на продажу выставили участок земли на проспекте Соколова
В Ростове на продажу выставили участок земли на проспекте Соколова, там разрешено строить многоэтажный дом, объявление размещено на сайте объявлений.

Участок площадью в 20 соток выставили на продажу в центре Ростова. Он расположен на проспекте Соколова, 40, недалеко от Ворошиловского и улицы Пушкинской. Продавец утверждает, что на участке разрешено строительство многоэтажных домов.

Рядом с будущей высоткой располагаются кафе, магазины и другие развлекательные заведения. Новостройка будет находиться рядом с уже единичными историческими зданиями малой этажности. Как многоэтажка впишется в старинную застройку города, похоже никого не волнует.

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Купить участок предлагают за 175 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что старинное здание армянской семинарии продают в Ростове за 75 миллионов рублей.

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