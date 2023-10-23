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Updated Сегодня, 12:08

Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби

Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби

23 октября 2023, 12:06
Фото: 1MI
Самый старый пес в мире, португальский мастиф по имени Боби, умер в возрасте более 31 года.

Скончался самый старый пес на свете. Боби, португальский мастиф, прожил более 31 года и 165 дней. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Боби был представителем породы рафейру ду алентежу, также известной как португальская сторожевая или португальский мастиф. В феврале пес был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий собака в мире. При этом обычно представители этой породы живут всего 12-14 лет.

Хозяин Боби, Леонель Кошта, рассказывал, что тайна долголетия его питомца заключается в спокойной сельской обстановке, в которой он жил, а также в еде, состоящей только из домашней пищи без соли и специй. На своей ферме в деревне Конкейрос Боби и ушел в мир иной.

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