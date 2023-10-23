Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби

Posted Сегодня, 12:06
Published Сегодня, 12:06
Modified Сегодня, 12:08
Updated Сегодня, 12:08
Скончался самый старый пес на свете. Боби, португальский мастиф, прожил более 31 года и 165 дней. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Боби был представителем породы рафейру ду алентежу, также известной как португальская сторожевая или португальский мастиф. В феврале пес был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый долгоживущий собака в мире. При этом обычно представители этой породы живут всего 12-14 лет.
Хозяин Боби, Леонель Кошта, рассказывал, что тайна долголетия его питомца заключается в спокойной сельской обстановке, в которой он жил, а также в еде, состоящей только из домашней пищи без соли и специй. На своей ферме в деревне Конкейрос Боби и ушел в мир иной.