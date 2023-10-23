Умер самый старый пес в мире: португальский мастиф Боби

Хозяин Боби, Леонель Кошта, рассказывал, что тайна долголетия его питомца заключается в спокойной сельской обстановке, в которой он жил, а также в еде, состоящей только из домашней пищи без соли и специй. На своей ферме в деревне Конкейрос Боби и ушел в мир иной.