«В город пряников»: почему налоговые платежи из Ростовской области идут в Тулу

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
На днях жители многоквартирных домов в Ростове стали получать квитанции на оплату налога на недвижимость. Каково же было удивление, когда люди заметили, что их налоговые отчисления направятся в другой регион — в Тулу.
Ростовчане поделились с корреспондентом RostovGazeta, что опасаются платить налог по такой квитанции. Они не понимают, почему их средства из Ростовской области идут в «город оружейников, самоваров и пряников».
«С 1 января 2023 года введен единый налоговый счет. Соответственно, УФК [Управление Федерального Казначейства — прим. редакции] Тулы стал единым казначейским счетом по всей стране. Поэтому налогоплательщикам пугаться не стоит. Деньги поступят точно в бюджет, а там они будут распределяться», — разъяснили в Управлении федеральной налоговой службы по Ростовской области.
Ранее RostovGazeta выясняла, почему бюджеты регионов России недополучили миллиарды рублей сборов от налогов.