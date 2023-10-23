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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

«В город пряников»: почему налоговые платежи из Ростовской области идут в Тулу

«В город пряников»: почему налоговые платежи из Ростовской области идут в Тулу

23 октября 2023, 09:32
Фото: Alina Vozna/cc by sa 4.0/wiki
«В город пряников»: почему налоговые платежи из Ростовской области идут в Тулу

Почему налоги ростовчан уходят в Тулу

В редакцию RostovGazeta обратились жители Ростова. Люди недоумевают от информации в полученных квитанциях на оплату налога на имущество. Оказалось, что их налоговые поступления будут направлены в Тулу. Почему так произошло — выяснил корреспондент RostovGazeta.

На днях жители многоквартирных домов в Ростове стали получать квитанции на оплату налога на недвижимость. Каково же было удивление, когда люди заметили, что их налоговые отчисления направятся в другой регион — в Тулу.

Ростовчане поделились с корреспондентом RostovGazeta, что опасаются платить налог по такой квитанции. Они не понимают, почему их средства из Ростовской области идут в «город оружейников, самоваров и пряников».

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«С 1 января 2023 года введен единый налоговый счет. Соответственно, УФК [Управление Федерального Казначейства — прим. редакции] Тулы стал единым казначейским счетом по всей стране. Поэтому налогоплательщикам пугаться не стоит. Деньги поступят точно в бюджет, а там они будут распределяться», — разъяснили в Управлении федеральной налоговой службы по Ростовской области.

Ранее RostovGazeta выясняла, почему бюджеты регионов России недополучили миллиарды рублей сборов от налогов.

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