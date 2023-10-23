В Модульбанке разработали карту для селлеров на маркетплейсах

Примечательной тенденцией можно считать рост числа продавцов, которые одновременно работают с двумя маркетплейсами. За прошедший год доля таких продавцов выросла до 18% по сравнению с показателем 13% в предыдущем году. При этом новые продавцы, выходящие на площадки, нередко демонстрируют большой опыт работы и знания и продолжают сотрудничать с ними в течение более долгого срока. Это является свидетельством эволюции онлайн-торговли в сторону большей зрелости и профессионализма, что, в свою очередь, идет на пользу как покупателям, так и продавцам.