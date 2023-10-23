В Модульбанке разработали карту для селлеров на маркетплейсах

Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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Updated Сегодня, 06:43
Эксперты также предсказывают в ближайшем будущем рост рынка маркетплейсов не столько благодаря появлению новых продавцов, сколько за счет развития крупных и сильных игроков. Предполагается, что данная тенденция станет стимулом для более активной конкуренции и обеспечит приход на маркетплейсы услуг и товаров высокого качества, пишет gorod55.ru.
Очевидно, что развитие сферы маркетплейсов обеспечивает базу для возникновения новых услуг.
В частности, Модульбанк объявил об открытии счетов физическим лицам с выдачей им карты физического лица — «Маркет Карты». Данный продукт разработан в интересах индивидуальных предпринимателей, торгующих на маркетплейсах и использующих селлерские тарифы банка. «Маркет Карта» нужна для взаимодействия с торговой выручкой маркетплейсов. Она также работает с системой быстрых платежей (СБП) и обеспечивает возможность денежных переводов по номеру телефона и по всему миру путем привлечения сторонних сервисов.
«Мы впервые в истории Модульбанка запускаем счета физических лиц, но делаем это в рамках нашей стратегии — создавать нишевые сервисы и продукты для предпринимателей», — сообщил председатель правления Модульбанка Павел Семенов. Он также добавил, что карту физического лица разрабатывали специально для продавцов маркетплейсов, с акцентом на их потребности и сценарии потребления, так что пока этот продукт будет доступен исключительно в данном сегменте.
Примечательной тенденцией можно считать рост числа продавцов, которые одновременно работают с двумя маркетплейсами. За прошедший год доля таких продавцов выросла до 18% по сравнению с показателем 13% в предыдущем году. При этом новые продавцы, выходящие на площадки, нередко демонстрируют большой опыт работы и знания и продолжают сотрудничать с ними в течение более долгого срока. Это является свидетельством эволюции онлайн-торговли в сторону большей зрелости и профессионализма, что, в свою очередь, идет на пользу как покупателям, так и продавцам.