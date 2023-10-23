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Posted 23 октября, 14:32

Published 23 октября, 14:32

Modified 23 октября, 14:32

Updated 23 октября, 14:32

В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

23 октября 2023, 14:32
Фото: Midjourney
В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

В Ростове-на-Дону назвали вакансии с зарплатой в 200 тыс рублей

В Ростове-на-Дону есть более 800 вакансий, в которых указаны зарплаты от 200 тысяч рублей. Кому собираются платить такие деньги, в материале RostovGazeta.

Менеджер по продажам

Один из застройщиков в Ростове ищет сотрудника, который будет продавать частные дома. Заработная плата указана в размере 275 тысяч рублей.

В список обязанностей входят:

  1. Работа с входящим потоком клиентов, без поиска;
  2. Проведение переговоров с клиентами, презентация услуг по строительству частных домов;
  3. Сопровождение сделки до момента её закрытия совместно с юристом компании, руководителем отдела продаж и ипотечным брокером;
  4. ​​​​​​​Поддержание актуальности информации в CRM-системе.

Также будущему сотруднику пообещали возможность карьерного и профессионального роста и гарантированный поток заявок от клиентов.

Руководитель складского комплекса

На один из машиностроительных комплексов требуется руководитель складского комплекса. Заработная плата составляет от 200 тысяч рублей на руки.

Сотруднику предстоит:

  1. Управлять подразделениями складского комплекса.
  2. Описывать и автоматизировать бизнес-процессы по складу.
  3. Управлять бюджетом складского комплекса, оптимизировать затраты.
  4. Управлять ресурсами для функционирования склада: персонал, техника, материалы.
  5. Разрабатывать регламенты складского учета, описание бизнес-процессов складского комплекса.

Для трудоустройства необходим успешный опыт управления коллективом от 80 человек: водители, складские рабочие, логист, механик. Кроме того, нужно знать нормы закона в сфере складского учета.

Руководитель складского комплексаРуководитель складского комплекса
Руководитель складского комплекса
Фото: 1MI

Помощник руководителя

В один из мебельных салонов требуется помощник руководителя, которому обещают платить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В вакансии говорится, что знание и опыт работы в мебельной сфере обязательны.

В обязанности входят общение с клиентами в салоне, проверка технической документации (договора, заключенные с клиентами), поддержание уютной атмосферы салона. Необходимы чувство стиля, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность.

Работать придется в центре города.

Обследователь зданий и сооружений

На этой позиции обещают платить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Сотруднику предстоит выезжать на объект, заниматься техническим обследованием зданий и сооружений, а также выявлять дефекты.

В целом список обязанностей просто огромен, а для трудоустройства требуется высшее образование. Необходимо знание приборов и оборудования, применяемых при обследовании зданий и сооружений, умение ими пользоваться.

«Обязателен опыт работы в сфере обследования зданий и сооружений, хорошее знание специфики работы, хорошее владение компьютером, умение работать с приборами и инструментами, знание действующих нормативных документов в области обследования строительных конструкций», — говорится в тексте вакансии.

Будущим сотрудникам пообещали премирование в конце года.

Обследователь зданий и сооруженийОбследователь зданий и сооружений
Обследователь зданий и сооружений
Фото: 1MI

Врач-косметолог

В вакансии указана зарплата от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет принимать пациентов, выполнять работы по эстетической косметологии на профессиональном уровне с использованием различных техник, в том числе инъекционные. Также предполагается профессиональное консультирование клиентов по вопросам ухода за кожей лица, по предоставляемым услугам.

От кандидата требуют:

  1. Высшее медицинское образование.
  2. Наличие действующего сертификата по специальности косметология.
  3. Опыт работы от 3 лет.
  4. Наличие медицинской книжки.
  5. Доброжелательность, аккуратность, ответственность.

Ранее стало известно, что в Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%.

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