В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

Posted 23 октября, 14:32
Published 23 октября, 14:32
Modified 23 октября, 14:32
Updated 23 октября, 14:32
Один из застройщиков в Ростове ищет сотрудника, который будет продавать частные дома. Заработная плата указана в размере 275 тысяч рублей.
В список обязанностей входят:
Также будущему сотруднику пообещали возможность карьерного и профессионального роста и гарантированный поток заявок от клиентов.
На один из машиностроительных комплексов требуется руководитель складского комплекса. Заработная плата составляет от 200 тысяч рублей на руки.
Сотруднику предстоит:
Для трудоустройства необходим успешный опыт управления коллективом от 80 человек: водители, складские рабочие, логист, механик. Кроме того, нужно знать нормы закона в сфере складского учета.
В один из мебельных салонов требуется помощник руководителя, которому обещают платить от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. В вакансии говорится, что знание и опыт работы в мебельной сфере обязательны.
В обязанности входят общение с клиентами в салоне, проверка технической документации (договора, заключенные с клиентами), поддержание уютной атмосферы салона. Необходимы чувство стиля, коммуникабельность, ответственность, пунктуальность.
Работать придется в центре города.
На этой позиции обещают платить от 100 тысяч до 200 тысяч рублей. Сотруднику предстоит выезжать на объект, заниматься техническим обследованием зданий и сооружений, а также выявлять дефекты.
В целом список обязанностей просто огромен, а для трудоустройства требуется высшее образование. Необходимо знание приборов и оборудования, применяемых при обследовании зданий и сооружений, умение ими пользоваться.
«Обязателен опыт работы в сфере обследования зданий и сооружений, хорошее знание специфики работы, хорошее владение компьютером, умение работать с приборами и инструментами, знание действующих нормативных документов в области обследования строительных конструкций», — говорится в тексте вакансии.
Будущим сотрудникам пообещали премирование в конце года.
В вакансии указана зарплата от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет принимать пациентов, выполнять работы по эстетической косметологии на профессиональном уровне с использованием различных техник, в том числе инъекционные. Также предполагается профессиональное консультирование клиентов по вопросам ухода за кожей лица, по предоставляемым услугам.
От кандидата требуют:
Ранее стало известно, что в Ростове среднемесячная зарплата специалистов увеличилась на 16,5%.