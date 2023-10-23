В Ростове-на-Дону рассказали, как можно зарабатывать 200 тысяч рублей в месяц

В вакансии указана зарплата от 100 тысяч до 400 тысяч рублей. За эти деньги нужно будет принимать пациентов, выполнять работы по эстетической косметологии на профессиональном уровне с использованием различных техник, в том числе инъекционные. Также предполагается профессиональное консультирование клиентов по вопросам ухода за кожей лица, по предоставляемым услугам.