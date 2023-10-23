В Ростове-на-Дону выловили рыбу, которая считалась вымершей

Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Рыбаки назвали эту находку удивительной и рассказали, что выловили рыбу в одном из прудов. Говорится, что на место выехали эксперты, которые попытаются выяснить, как эта рыба оказалась в водоеме.
«Эта находка может играть важную роль в понимании происхождения и сохранности редких видов рыб. Также это поможет привлечь внимание местных жителей к охране природы и экосистем», — сказано в сообщении.
Согласно открытым данным, в последний раз этот вид рыбы встречали много лет назад.
Ранее ученые заявили, что опасный американский окунь угрожает рыбам в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.