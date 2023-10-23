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Рыбаки в Ростове поймали рыбу, считавшуюся вымершей

В Ростове-на-Дону выловили рыбу, которая считалась вымершей

23 октября 2023, 04:47
Фото: 1MI

Рыбаки в Ростове поймали рыбу, считавшуюся вымершей

В Ростове-на-Дону рыбакам удалось выловить Китайского веслоноса, этот вид ранее считался вымершим, сообщается в Telegram-канале «Ростов Папа».

Рыбаки назвали эту находку удивительной и рассказали, что выловили рыбу в одном из прудов. Говорится, что на место выехали эксперты, которые попытаются выяснить, как эта рыба оказалась в водоеме.

«Эта находка может играть важную роль в понимании происхождения и сохранности редких видов рыб. Также это поможет привлечь внимание местных жителей к охране природы и экосистем», — сказано в сообщении.

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Согласно открытым данным, в последний раз этот вид рыбы встречали много лет назад.

Ранее ученые заявили, что опасный американский окунь угрожает рыбам в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Эксперты#Экосистема#Рыбаки
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