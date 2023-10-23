В Ростове продолжается благоустройство Аллеи Героев

Пока на Алее Героев Северного кладбища хоронят только орденоносцев, а на Ростовском — других участников СВО. Но и там и там, уже в конце ноября, места захоронений примут совсем другой вид. Будут оформлены в едином дизайне, а прилегающая территория полностью будет благоустроена.

Напомним, что для того, чтобы быть на связи с родственниками погибших, в одном из мессенджеров была создана группа, которую возглавил отец ростовского героя. Помимо родственников павших воинов, в нее входят сотрудники городской администрации, директор МКУ СКГ и представители подрядчика.