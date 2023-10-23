В Ростове продолжается благоустройство Аллеи Героев

Posted 23 октября, 15:45
Published 23 октября, 15:45
Modified 23 октября, 15:48
Updated 23 октября, 15:48
Согласно постановлению главы городской администрации Алексея Логвиненко, для всех воинских захоронений будет внедрено единое оформление надгробий, а также архитектурно-ландшафтное решение для всей аллеи. Корреспондент RostоvGazeta побывал на Аллее Героев и увидел как задуманное воплощается в жизнь.
На Аллее Героев Северного кладбища сегодня многолюдно. Здесь и рабочие, и родственники погибших солдат. В настоящее время часть аллеи забетонирована и ждет новой очереди строительства. Как поясняет директор МКУ СГК Антон Маненков, то, что мы видим — всего лишь начало работ по благоустройству воинских захоронений и созданию здесь «Сектора мужества».
В связи с началом Специальной военной операции Администрацией было принято решение о выделении отдельных секторов для захоронения погибших воинов. На Северном кладбище это -сектор Мужества на Аллее Героев, — комментирует директор МКУ «Служба городских кладбищ» Антон Маненков. — Из-за низкой стоимости работ аукцион по благоустройству мест захоронений два раза признавался не состоявшимся и объявлялся повторно, поскольку не было заявок от участников. Лишь с третьего раза удалось найти подрядную организацию, с которой 8 сентября заключен муниципальный контракт. В силу социальной значимости данного проекта и сжатых сроков его реализации подрядчик приступил к работе в этот же день. Уже выполнены работы по выборке грунта, планировке, устройству щебневой подушки и армированной железобетонной плиты. Это черновой бетон, который будет в последующем использоваться для возведения на индивидуальных местах захоронений железобетонных цоколей с двойным армированием с последующей облицовкой их керамогранитной плиткой. Работы идут по графику. Уже в полном объеме закуплена керамогранитная плитка. В конце недели она поступит в Ростов.
Антон Маненков также добавил, что находится лично на постоянной связи с большинством родственников погибших через группу в одном из мессенджеров и прислушивается ко всем пожеланиям.
У Николая Бабенко, который возглавляет эту группу, здесь похоронен сын. Парень погиб 2 мая 2022 года, но у отца нет никаких нареканий по поводу реконструкции или благоустройства мест павших воинов. Вовсе наоборот.
Вся эта история, что мол так все плохо — не имеет под собой никаких оснований. Я как нормальный адекватный человек и родитель, возмущен тем, что никто не углубился в суть вопроса, и не может понять, что такие проекты не делаются в один день. Это и подготовка и другие, более сложные строительные работы. Тем более сама тема создания аллеи требует серьезного и ответственного подхода, — говорит Николай Бабенко.
У другого родителя схожий взгляд. Могила его сына стала самой первой, с нее и начался «Сектор мужества» на Северном кладбище.
— Мой сын был захоронен самым первым, он служил в 22 бригаде. Там берет его на кресте висит. Похороны были 16 марта, благодаря военному комиссару района Ивану Лукашеву и главе городской администрации Алексею Логвиненко мы смогли получить разрешение и захоронить ребенка на Аллее Героев Северного кладбища. До этого ходили слухи, что всех погибших в СВО, будут хоронить на Ростовском кладбище. Так что спасибо и Логвиненко, и Голубеву, за то, что помнят героев и создают такую аллею, — отмечает отец.
Пока на Алее Героев Северного кладбища хоронят только орденоносцев, а на Ростовском — других участников СВО. Но и там и там, уже в конце ноября, места захоронений примут совсем другой вид. Будут оформлены в едином дизайне, а прилегающая территория полностью будет благоустроена.
Напомним, что для того, чтобы быть на связи с родственниками погибших, в одном из мессенджеров была создана группа, которую возглавил отец ростовского героя. Помимо родственников павших воинов, в нее входят сотрудники городской администрации, директор МКУ СКГ и представители подрядчика.
— Подрядчик ежедневно высылает фотоотчёты о проделанной работе. Учитываются все пожелания и замечания, которые высказывают родственники, — подчеркивает заместитель главы администрации города Ростова-на-Дону по вопросам ЖКХ Валентин Кукин.