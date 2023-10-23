В Ростове снова работает ПВО, пока депутаты жалуются на бомбоубежища

Posted 23 октября, 17:24
Published 23 октября, 17:24
Modified 23 октября, 17:26
Updated 23 октября, 17:26
Девять бомбоубежищ на миллионный город
Депутат Наталья Оськина заявила RostovGazeta, что в Ростове полностью готовы на случай ЧС только девять бомбоубежищ. Остальные не соответствуют всем необходимым критериями выживания там.
Она уточнила, что от бомбоубежища требуется не только наличие внешних стен. Оно также должно соответствовать санитарным и медицинским условиям. В заглубленных помещениях необходимы также туалеты, запасы воды и продовольствия, теплые одеяла и медикаменты. Таким требования соответствуют только восемь городских бомбоубежищ. Что касается подвалов, то в большинстве из них, как говорит Оськина, «сырость и вода».
В МЧС RostovGazeta заявили, что бомбоубежища стоят на балансе властей Ростова. В администрации города на соответствующий запрос журналиста ответить пока не смогли.
Работа ПВО
Около 15.00 жители Северного в Ростове услышали мощный взрыв. После чего на небе появились характерные белые следы. Власти региона заявили, что в городе сработала система ПВО — она уничтожила воздушную цель.
Губернатор Василий Голубев попросил местных жителей не паниковать. Он заверил, что жертв и разрушений в результате работы ПВО нет. Он добавил, что система противовоздушной обороны Ростовской области уничтожает цели и в зоне СВО.
«Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — заключил губернатор», — заключил губернатор.
Вымирание
Росстат опубликовал статистику рождаемости и смертности в разных регионах России с января по август 2023 года. В Ростовской области, согласно данным, естественная убыль населения составила 14,7 тысячи человек. Это самый высокий показатель в ЮФО.
Так, с января по август 2023 года в Ростовской области по разным причинам умерли более 36,3 тысячи местных жителей. На свет же появилось 21 582 ребенка. Показатель рождаемости упал в сравнении с данными за тот же период прошлого года — тогда на свет появились 21 933 малыша.