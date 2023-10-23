В Ростове снова работает ПВО, пока депутаты жалуются на бомбоубежища

Она уточнила, что от бомбоубежища требуется не только наличие внешних стен. Оно также должно соответствовать санитарным и медицинским условиям. В заглубленных помещениях необходимы также туалеты, запасы воды и продовольствия, теплые одеяла и медикаменты. Таким требования соответствуют только восемь городских бомбоубежищ. Что касается подвалов, то в большинстве из них, как говорит Оськина, «сырость и вода».