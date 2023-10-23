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В Ростове выделили 42,1 млн рублей на сохранение «Дома актера» в центре города

В Ростове выделили 42,1 млн рублей на сохранение «Дома актера» в центре города

23 октября 2023, 07:07
Фото: N. Duritskaya/cc by sa 3.0/wikimedia.org
В Ростове выделили 42,1 млн рублей на сохранение «Дома актера» в центре города

В Ростове отремонтируют аварийный «Дом актера» до конца 2024 года

В Ростове выделили более 42 миллионов рублей на сохранение «Дома актера», сведения об этом появились на портале госзакупок.

В четверг, 19 октября, МБУ города Ростова-на-Дону «Городской центр по управлению специализированным муниципальным жилищным фондом» опубликовал аукцион для поиска подрядчика, который проведет работы по сохранению ОКН регионального значения «Дома актера», построенного в 1930-х годах.

Сам дом расположен в центре города по адресу улица Максима Горького, 270 недалеко от театра драмы имени Максима Горького. Дом актера стал общежитием для работников искусства, которые работали в театре на постоянной основе или приезжали в Ростов с гастролями. Строение давно стало местной достопримечательностью, а о самом доме в городе ходят легенды: говорят, что необычная форма здания была разработана архитектором Эбергом в честь его возлюбленной — актрисы Зинаиды Зорич.

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От подрядчика требуется провести демонтажные и восстановительные работы, отремонтировать кровлю, вывезти мусор. Работы необходимо закончить в сентябре 2024 года. На работы выделили 42,1 миллиона рублей.

Заявку на участие в аукционе можно подать до 27 октября, исполнителя объявят через три дня.

Ранее в Минкульте объявили, что на ремонт двух донских театров потратят 1,5 миллиарда рублей.

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