В Ростове выделили 42,1 млн рублей на сохранение «Дома актера» в центре города

Сам дом расположен в центре города по адресу улица Максима Горького, 270 недалеко от театра драмы имени Максима Горького. Дом актера стал общежитием для работников искусства, которые работали в театре на постоянной основе или приезжали в Ростов с гастролями. Строение давно стало местной достопримечательностью, а о самом доме в городе ходят легенды: говорят, что необычная форма здания была разработана архитектором Эбергом в честь его возлюбленной — актрисы Зинаиды Зорич.