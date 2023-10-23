В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Напомним, что местные жители увидели белые следы в небе, а после услышали похожий на взрыв звук. Они стали интересоваться у властей причиной произошедшего.
Губернатор рассказал, что подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Глава региона попросил всех сохранять спокойствие.
«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — уточнил Голубев.
Что именно удалось сбить, в сообщении не раскрывается.