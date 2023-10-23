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Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям

В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям

23 октября 2023, 12:25
Фото: donland.ru
В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям

Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области

В Ростовской области сработала система противовоздушной обороны в понедельник, 23 октября, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что местные жители увидели белые следы в небе, а после услышали похожий на взрыв звук. Они стали интересоваться у властей причиной произошедшего.

Губернатор рассказал, что подразделения ПВО успешно отработали по воздушным целям. Жертв и разрушений на земле нет. Глава региона попросил всех сохранять спокойствие.

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«Дальнобойная система ПВО, находящаяся в Ростовской области, выполняет задачи в зоне СВО по уничтожению воздушных целей — немедленно по их обнаружению. Цели могут быть обнаружены в любой момент. Работа может быть продолжена», — уточнил Голубев.

Что именно удалось сбить, в сообщении не раскрывается.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Губернатор#Противовоздушная оборона
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