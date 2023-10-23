В Ростовской области в пожарах погибли двое дончан с 16 октября

В понедельник, 23 октября, в МЧС подвели итоги минувшей недели и объявили, что за период с 16 по 22 октября спасатели отправлялись на ликвидацию 127 пожаров. В ходе чрезвычайных ситуаций двое местных жителей погибли, еще 33 человека удалось спасти.