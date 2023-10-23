В Ростовской области в пожарах погибли двое дончан с 16 октября

Posted Сегодня, 06:21
Published Сегодня, 06:21
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В понедельник, 23 октября, в МЧС подвели итоги минувшей недели и объявили, что за период с 16 по 22 октября спасатели отправлялись на ликвидацию 127 пожаров. В ходе чрезвычайных ситуаций двое местных жителей погибли, еще 33 человека удалось спасти.
Кроме того, на прошлой неделе МЧС выезжали на 36 ДТП, в 12 случаях пострадавшим оказали помощь.
Также по завершению купального сезона в Ростовской области произошло два происшествия, утонуло двое местных жителей.
Ранее стало известно, что один человек пострадал по время пожаров на складах Ростова-на-Дону.