rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:21

Published Сегодня, 06:21

Modified Сегодня, 06:23

Updated Сегодня, 06:23

В Ростовской области произошло около 130 пожаров с 16 октября

В Ростовской области в пожарах погибли двое дончан с 16 октября

23 октября 2023, 06:21
Фото: МЧС по РО

В Ростовской области произошло около 130 пожаров с 16 октября

В Ростовской области за минувшую неделю произошло 127 пожаров, статистикой чрезвычайных происшествий поделились в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В понедельник, 23 октября, в МЧС подвели итоги минувшей недели и объявили, что за период с 16 по 22 октября спасатели отправлялись на ликвидацию 127 пожаров. В ходе чрезвычайных ситуаций двое местных жителей погибли, еще 33 человека удалось спасти.

Кроме того, на прошлой неделе МЧС выезжали на 36 ДТП, в 12 случаях пострадавшим оказали помощь.

Стали известны подробности крупного пожара в магазине «Магнит» в Таганроге
Узнать подробнее

Также по завершению купального сезона в Ростовской области произошло два происшествия, утонуло двое местных жителей.

Ранее стало известно, что один человек пострадал по время пожаров на складах Ростова-на-Дону.

Читайте также:
Ростовчанам рассказали о профилактике бытовых пожаров и поведении на льдуДва человека стали жертвами пожара в Ростовской областиВ Ростове пылают пожары, дрожат дома и боятся клопов
#Общество#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ДТП#Надежда Пустяк#Пожары#Спасатели#Статистика#Последние новости Ростова на сегодня#18+#МЧС России по Ростовской области#Жертвы#Утопление#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор Ростовской области заявил, что система ПВО может найти цель в любой момент
Сегодня, 12:36
В Ростовской области сработала система ПВО по воздушным целям
Сегодня, 12:25
«Попробуй не услышь»: жители Ростова напуганы очередным взрывом в небе над городом
Сегодня, 12:25
«Было очень громко»: ростовчане заявили о грохоте в небе
Сегодня, 12:16
Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября
Сегодня, 12:11
«Люди без адреса»: что творится в СНТ «Солнечная Долина» Ростовской области
Сегодня, 07:57