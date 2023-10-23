В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
В понедельник, 23 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» со ссылкой на читателей рассказал, что в город вернулись дикие кабаны. Поздним вечером воскресенья, 22 октября, одного кабана заметили на улице Мечникова, недалеко от одного из донских вузов.
Животное спокойно прогуливалось по газону, судя по размерам особи, это мог быть детеныш кабана. После появления фотографий с кабаном новых сообщений от жителей о диком животном не поступало. Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, данные уточняются.
Напомним, в середине сентября в Ростове общественные беспорядки вызвали три кабана, которые носились по городу в течение двух дней.