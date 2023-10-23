В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова

В понедельник, 23 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» со ссылкой на читателей рассказал, что в город вернулись дикие кабаны. Поздним вечером воскресенья, 22 октября, одного кабана заметили на улице Мечникова, недалеко от одного из донских вузов.