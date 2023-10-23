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Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:33

Updated Сегодня, 07:33

В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова

В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова

23 октября 2023, 07:31
Фото: Midjourney
В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова

Ростовчане вновь заметили диких кабанов в центре города 22 октября

В Ростове в центре города заметили дикого кабана, который прогуливался по газону рядом с многоэтажкой, фотографии появились в местном Telegram-канале.

В понедельник, 23 октября, Telegram-канал «Чё по Ростову» со ссылкой на читателей рассказал, что в город вернулись дикие кабаны. Поздним вечером воскресенья, 22 октября, одного кабана заметили на улице Мечникова, недалеко от одного из донских вузов.

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В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах РостоваВ Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова
В Сети появились фотографии дикого кабана на улицах Ростова
Фото: ТГ «Че по Ростову»

Животное спокойно прогуливалось по газону, судя по размерам особи, это мог быть детеныш кабана. После появления фотографий с кабаном новых сообщений от жителей о диком животном не поступало. Обращаем внимание, информация пока не подтвердилась, данные уточняются.

Напомним, в середине сентября в Ростове общественные беспорядки вызвали три кабана, которые носились по городу в течение двух дней.

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