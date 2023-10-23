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Published Сегодня, 08:42

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Updated Сегодня, 08:45

В США признали, что способные долететь до Ростова ракеты ATACMS не напугали Россию

В США признали, что способные долететь до Ростова ракеты ATACMS не напугали Россию

23 октября 2023, 08:42
Фото: US Army/cc0/wiki
В США признали, что способные долететь до Ростова ракеты ATACMS не напугали Россию
Поставки ракет ATACMS Вашингтоном Украине, которые теоретически способны долететь до границы Ростовской области, не произвели ожидаемого эффекта для Белого дома. Об этом сообщил американский чиновник корреспонденту иранского издания Farda.

По данным иранских СМИ, ракеты ATACMS тайно поставлялись киевскому режиму, но не смогли застать российские вооруженные силы врасплох или кого-то напугать. Тем более, что Россия все заранее знала. И возможности дальности этих ракет, и сам факт поставок.

«Удивить русских так и не удалось», — говорится в издании.

Также сообщается, что в данный момент военные эксперты на Западе свели к нулю вероятность победы Украины в вооруженном противостоянии с Россией, которая имеет в своем распоряжении любые средства для уничтожения передаваемого украинскому режиму вооружения, пишет ИА «Новороссия».

Ранее RostovGazeta писала, что 21 октября небе над Ростовской областью системами ПВО сбили воздушную цель.

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