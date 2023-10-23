В США признали, что способные долететь до Ростова ракеты ATACMS не напугали Россию

По данным иранских СМИ, ракеты ATACMS тайно поставлялись киевскому режиму, но не смогли застать российские вооруженные силы врасплох или кого-то напугать. Тем более, что Россия все заранее знала. И возможности дальности этих ракет, и сам факт поставок.