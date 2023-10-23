Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
По данным иранских СМИ, ракеты ATACMS тайно поставлялись киевскому режиму, но не смогли застать российские вооруженные силы врасплох или кого-то напугать. Тем более, что Россия все заранее знала. И возможности дальности этих ракет, и сам факт поставок.
«Удивить русских так и не удалось», — говорится в издании.
Также сообщается, что в данный момент военные эксперты на Западе свели к нулю вероятность победы Украины в вооруженном противостоянии с Россией, которая имеет в своем распоряжении любые средства для уничтожения передаваемого украинскому режиму вооружения, пишет ИА «Новороссия».
Ранее RostovGazeta писала, что 21 октября небе над Ростовской областью системами ПВО сбили воздушную цель.