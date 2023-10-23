В суд передали дело о жестоком убийстве семьи и ребенка в Новошахтинске

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал с ножом и ружьем на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Он застрелил четырех человек, в том одного ребенка, еще одна маленькая девочка оказалась ранена.