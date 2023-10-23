В суд передали дело о жестоком убийстве семьи и ребенка в Новошахтинске

Posted 23 октября, 17:14
Published 23 октября, 17:14
Modified 23 октября, 17:16
Updated 23 октября, 17:16
В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал с ножом и ружьем на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Он застрелил четырех человек, в том одного ребенка, еще одна маленькая девочка оказалась ранена.
В ходе следствия выяснилось, что во время убийства Машонский был под воздействием наркотиков. Эксперты установили, что в момент совершения преступления он отдавал себе отчет в том, что делает — никаких психических отклонений у Машонского не обнаружено.
Во время расследования он находился под стражей. Дома у убийцы нашли все вещественные доказательства, а также наркотики.
Теперь его судьбу решит суд.
Убийство семьи в Новошахтинске произвело большой общественный резонанс. Врачи чудом спасли единственную выжившую девочку — ей Машонский прострелил голову, а затем ударил ее ножом в шею. После долгой реабилитации ребенка к себе в семью забрали дядя и тетя.