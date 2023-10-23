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Posted 23 октября, 17:14

Published 23 октября, 17:14

Modified 23 октября, 17:16

Updated 23 октября, 17:16

В суд передали дело о жестоком убийстве семьи и ребенка в Новошахтинске

В суд передали дело о жестоком убийстве семьи и ребенка в Новошахтинске

23 октября 2023, 17:14
Фото: 1MI
В суд передали дело о жестоком убийстве семьи и ребенка в Новошахтинске
Следователи завершили расследование трагической стрельбы в Новошахтинске, унесшей жизни четырех человек, рассказали в СУ СК Ростовской области.

В Ростовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Новошахтинска Дениса Машонского. Летом 2022 года он напал с ножом и ружьем на дом своих знакомых, с ними у мужчины были неприязненные отношения. Он застрелил четырех человек, в том одного ребенка, еще одна маленькая девочка оказалась ранена.

В ходе следствия выяснилось, что во время убийства Машонский был под воздействием наркотиков. Эксперты установили, что в момент совершения преступления он отдавал себе отчет в том, что делает — никаких психических отклонений у Машонского не обнаружено.

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Видео: Следком по РО

Во время расследования он находился под стражей. Дома у убийцы нашли все вещественные доказательства, а также наркотики.

Теперь его судьбу решит суд.

Убийство семьи в Новошахтинске произвело большой общественный резонанс. Врачи чудом спасли единственную выжившую девочку — ей Машонский прострелил голову, а затем ударил ее ножом в шею. После долгой реабилитации ребенка к себе в семью забрали дядя и тетя.

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