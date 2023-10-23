В Таганроге назначили гендиректора завода «Красный котельщик»

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Published Сегодня, 09:47
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Updated Сегодня, 09:49
В понедельник, 23 октября, стало известно, что в ПАО ТКЗ «Красный котельщик» появился новый гендиректор. Должность занял 60-летний бывший руководитель барнаульского котельного завода «Сибэнергомаш-БКЗ» Михаил Клугман, его кандидатуру утвердил совет директоров.
Михаил Клугман является выпускником Челябинского политеха по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент» и Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». Его трудовой стаж насчитывает почти 40 лет работы, Клугман прошел путь от токаря до руководителя промышленных предприятий.
Ранее на Украине заявили, что конфискуют продукцию ростовского завода общей стоимостью более пяти миллионов долларов.