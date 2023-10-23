В Таганроге назначили гендиректора завода «Красный котельщик»

Михаил Клугман является выпускником Челябинского политеха по специальности «Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструмент» и Всероссийского заочного финансово-экономического института по специальности «Финансы и кредит». Его трудовой стаж насчитывает почти 40 лет работы, Клугман прошел путь от токаря до руководителя промышленных предприятий.