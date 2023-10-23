В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В середине октября риелтор выставил на продажу участок земли в центре Ростова за 1,15 миллиарда рублей. Объект недвижимости, согласно объявлению, находится на улице Красноармейской, 250 в границах переулков Журавлева и Крепостного.
Площадь участка составляет 99 соток, которые владелец планировал продать за 1,15 миллиарда рублей, однако недавно сделал скидку и снизил цену до 850 миллионов рублей.
«Участок в центре под многоквартирную застройку. Все коммуникации на участке!», — описал участок продавец. Сейчас, согласно данным «Яндекс. Карты» участок под застройку обнесен синим забором, на земле есть только один объект капитального строительства.
Ранее стало известно, что в зоне старого аэропорта разрешили строить небоскребы высотой до 50 этажей.