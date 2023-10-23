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Posted Сегодня, 09:06

Published Сегодня, 09:06

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками

В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками

23 октября 2023, 09:06
Фото: 1MI
В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками

В центре Ростова под застройку продают участок почти за миллиард рублей

В Ростове продают под застройку участок земли за 1,15 миллиарда рублей, информация появилась на портале бесплатных объявлений.

В середине октября риелтор выставил на продажу участок земли в центре Ростова за 1,15 миллиарда рублей. Объект недвижимости, согласно объявлению, находится на улице Красноармейской, 250 в границах переулков Журавлева и Крепостного.

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В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажкамиВ центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками
В центре Ростова появится еще один квартал с многоэтажками
Фото: Авито

Площадь участка составляет 99 соток, которые владелец планировал продать за 1,15 миллиарда рублей, однако недавно сделал скидку и снизил цену до 850 миллионов рублей.

«Участок в центре под многоквартирную застройку. Все коммуникации на участке!», — описал участок продавец. Сейчас, согласно данным «Яндекс. Карты» участок под застройку обнесен синим забором, на земле есть только один объект капитального строительства.

Ранее стало известно, что в зоне старого аэропорта разрешили строить небоскребы высотой до 50 этажей.

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