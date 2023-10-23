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Posted 23 октября, 13:14

Published 23 октября, 13:14

Modified 23 октября, 13:16

Updated 23 октября, 13:16

Встал и пошел: ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

Встал и пошел: ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

23 октября 2023, 13:14
Фото: 1MI
Встал и пошел: ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

Ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

Ростовские врачи спасли от инвалидности местного жителя, у которого отказывали ноги, рассказали в Минздраве региона.

Врачи в Ростове смогли спасти от инвалидности местного пенсионера. К медикам он обратился с жалобами на слабость и «онемение» в ногах. После первичного обследования ему назначили лечение на дому, однако ситуация стала ухудшаться, «онемение» поднялось уже до уровня пупка.

Тогда мужчину решили госпитализировать и детально обследовать. «Мы обнаружили медианную грыжу с секвестрацией, осложненной ишемией спинного мозга, и множественные протрузии дисков», — рассказала о результатах обследования врач Тамара Исаханова.

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Пациента оперативно прооперировали, после чего он прошел реабилитацию. Сейчас пенсионер может свободно ходить и не жалуется на «онемение».

Ранее иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет.

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