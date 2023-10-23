Встал и пошел: ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

Врачи в Ростове смогли спасти от инвалидности местного пенсионера. К медикам он обратился с жалобами на слабость и «онемение» в ногах. После первичного обследования ему назначили лечение на дому, однако ситуация стала ухудшаться, «онемение» поднялось уже до уровня пупка.