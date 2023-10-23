Встал и пошел: ростовские врачи спасли мужчине почти парализованные ноги

Posted 23 октября, 13:14
Published 23 октября, 13:14
Modified 23 октября, 13:16
Updated 23 октября, 13:16
Врачи в Ростове смогли спасти от инвалидности местного пенсионера. К медикам он обратился с жалобами на слабость и «онемение» в ногах. После первичного обследования ему назначили лечение на дому, однако ситуация стала ухудшаться, «онемение» поднялось уже до уровня пупка.
Тогда мужчину решили госпитализировать и детально обследовать. «Мы обнаружили медианную грыжу с секвестрацией, осложненной ишемией спинного мозга, и множественные протрузии дисков», — рассказала о результатах обследования врач Тамара Исаханова.
Пациента оперативно прооперировали, после чего он прошел реабилитацию. Сейчас пенсионер может свободно ходить и не жалуется на «онемение».
Ранее иммунолог рассказала ростовчанам, какие обследования надо пройти после 55 лет.