Жителей Ростовской области могут заставить вести себя тихо по вечерам

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
По информации «Известий», предлагается ввести единые правила, которых сейчас нет. Речь идет о том, чтобы запретить шуметь с 23 часов до 7 утра.
«Жильцы смогут на собраниях выбирать человека, который будет составлять акты о нарушениях. В дальнейшем их планируется передавать правоохранителям», — сказано в сообщении.
Отмечается, что максимальная сумма штрафа может составить 500 тысяч рублей. Пока же каждый регион самостоятельно устанавливает время, когда нельзя шуметь.
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