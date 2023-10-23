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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Жителей Ростовской области могут заставить вести себя тихо по вечерам

Жителей Ростовской области могут заставить вести себя тихо по вечерам

23 октября 2023, 06:48
Фото: 1MI
Жителей Ростовской области могут заставить вести себя тихо по вечерам

В Ростовской области могут запретить полностью шуметь в квартирах с 23 часов

В Госдуму РФ внесут законопроект, которым предполагается запретить шуметь с 23 часов, в том числе в Ростовской области, сообщают СМИ.

По информации «Известий», предлагается ввести единые правила, которых сейчас нет. Речь идет о том, чтобы запретить шуметь с 23 часов до 7 утра.

«Жильцы смогут на собраниях выбирать человека, который будет составлять акты о нарушениях. В дальнейшем их планируется передавать правоохранителям», — сказано в сообщении.

В Ростовской области могут запретить шуметь после 22.00
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Отмечается, что максимальная сумма штрафа может составить 500 тысяч рублей. Пока же каждый регион самостоятельно устанавливает время, когда нельзя шуметь.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Штраф#Шум#СМИ#Правоохранители#Регион#Законопроект#Собрания
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