Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
В Ростове горожане сообщили о мощном звуке взрыва. Его, в частности, слышали в Северном жилом массиве. После хлопков в небе появились характерные белые полосы. Они похожи на след от сверхзвукового самолета или на последствие работы системы ПВО.
Местные СМИ уже обратились с запросом к властям с просьбой прокомментировать инцидент. Однако официальной информации о случившемся до сих пор не поступало.
Напомним, в минувшую субботу в Ростове уже срабатывала система ПВО, она уничтожила в небе над городом воздушную цель. Перед этим местные жители также сообщали о звуке взрыва и характерных белых следах на небе.