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Published Сегодня, 12:11

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Updated Сегодня, 12:13

Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября

Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября

23 октября 2023, 12:11
Фото: mil.ru
Жители Северного в Ростове сообщили о мощных взрывах 23 октября
Жители Ростова сообщили о взрывах и характерных следах в небе над городом, сообщения об этом они пишут в социальных сетях.

В Ростове горожане сообщили о мощном звуке взрыва. Его, в частности, слышали в Северном жилом массиве. После хлопков в небе появились характерные белые полосы. Они похожи на след от сверхзвукового самолета или на последствие работы системы ПВО.

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Местные СМИ уже обратились с запросом к властям с просьбой прокомментировать инцидент. Однако официальной информации о случившемся до сих пор не поступало.

Напомним, в минувшую субботу в Ростове уже срабатывала система ПВО, она уничтожила в небе над городом воздушную цель. Перед этим местные жители также сообщали о звуке взрыва и характерных белых следах на небе.

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