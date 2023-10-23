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Posted 23 октября, 15:52

Published 23 октября, 15:52

Modified 23 октября, 15:54

Updated 23 октября, 15:54

На нескольких центральных улицах Ростова на сутки отключат водоснабжение

Жители центра Ростова на сутки останутся без воды

23 октября 2023, 15:52
Фото: Midjourney
На нескольких центральных улицах Ростова на сутки отключат водоснабжение
На нескольких центральных улицах Ростова на сутки отключат водоснабжение, сообщил городской водоканал.

В центре Ростова-на-Дону на сутки отключат воду. Запастись тазиками придется с 08.30 26 октября о 08.00 27 октября. Ограничение коснется жителей Ростова в границах улицы Большой Садовой от проспекта Буденновского до нечетной стороны переулка Халтуринского. Также воды не будет в границах проспекта Буденновского — улицы Большой Садовой — проспекта Сиверса — улицы Станиславского.

Чиновники и обычные горожане на сутки останутся без воды в Ростове
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В водоканале ограничение объяснили переподключением водопроводной линии по переулку Островского.

Ранее ростовчане пожаловались на грязную воду из-под кранов.

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