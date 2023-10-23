Жители центра Ростова на сутки останутся без воды

В центре Ростова-на-Дону на сутки отключат воду. Запастись тазиками придется с 08.30 26 октября о 08.00 27 октября. Ограничение коснется жителей Ростова в границах улицы Большой Садовой от проспекта Буденновского до нечетной стороны переулка Халтуринского. Также воды не будет в границах проспекта Буденновского — улицы Большой Садовой — проспекта Сиверса — улицы Станиславского.