10 мифов о похудении, в которые многие продолжают верить

Posted 24 октября, 12:24
Published 24 октября, 12:24
Modified 24 октября, 12:24
Updated 24 октября, 12:24
Что касается диет, то существует большое количество мифов и заблуждений на эту тему. Рассмотрим самые распространенные.
Часто говорят, что зеленый чай помогает похудеть. В нем содержатся специальные соединения, которые могут нейтрализовать вредный холестерин, однако они сами по себе не является средством для снижения веса. Поэтому эти слухи являются заблуждением.
Удивительно, но переход на здоровую пищу может даже помочь сэкономить немного денег. Если вы покупаете натуральные молочные продукты, рыбу и мясо, цельнозерновые продукты, а также свежие овощи и фрукты, и готовите из них самостоятельно, в итоге это обойдется вам дешевле, чем покупка готовых блюд в магазине. Кроме того, здоровое питание помогает сэкономить на походах к врачу, так как гарантирует хорошее самочувствие.
Когда вы едите, то не имеет значения время суток, если вы не переедаете. Например, если вы ужинаете в 20:00, правильно подобрав меню, вы не наберете веса. Однако все же есть одно правило, которое нужно соблюдать — не употреблять пищу за пару часов до сна. Такое правило существует из-за того, что пищеварение в это время нагружает организм и может вызвать бессонницу.
Указанные на этикетках продуктов пометки об отсутствии жира или сахара не гарантируют, что такие они имеют низкую калорийность. Продукты без сахара часто содержат много жиров, а обезжиренные продукты могут быть очень богаты углеводами.
Диеты, основанные на пище без глютена, не всегда полезнее обычных. На самом деле, продукты, которые были лишены глютена, часто являются более калорийными, чем их естественные аналоги, и могут привести к набору веса.
Каша может быть причиной набора лишнего веса из-за углеводов, которые содержатся в ней. Однако каши из цельного зерна, богатые клетчаткой, напротив, могут помочь снизить вес и предотвратить его набор. Важно учитывать сочетание углеводов и жиров — если их много, то индекс массы тела может увеличиться, однако, если избегать такого сочетания, индекс может уменьшиться.
Еще один распространенный миф — яблоки признаны средством для подавления аппетита, однако это неверно. Фрукты, включая яблоки, могут скорее стимулировать аппетит, а не снижать его.
Часто говорят, что сухари менее «вредны» для фигуры, чем хлеб. Но это заблуждение. Сухари содержат больше калорий и жира по сравнению с хлебом.
Голодание в надежде похудеть также является распространенным мифом. Отказ от еды может привести к ощущению усталости и головокружениям. К тому же, если голодать весь день, то есть риск съесть гораздо больше к концу дня.
При соблюдении диеты не нужно прибегать к использованию специальных продуктов и добавок. Они практически не оказывают влияния на процесс похудения. Индустрия пищевых добавок для снижения веса является очень прибыльным бизнесом, и ее маркетинговые стратегии часто очень агрессивны. Однако исследования показывают, что роль таких добавок в процессе снижения веса может быть не так значительна.
В целом стоит помнить, что с возрастом наш обмен веществ замедляется. Если в юности мы могли есть без ограничений, то по мере взросления становится все сложнее избавиться от лишних килограммов и увеличивается риск набрать их очень быстро. Поэтому существует общее рекомендация: с увеличением возраста потребление калорий должно постепенно сокращаться примерно на 200 килокалорий за каждые 10 лет (хотя это может быть индивидуально для каждого). И, конечно, необходимо следить за количеством потребляемых калорий.