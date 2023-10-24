10 мифов о похудении, в которые многие продолжают верить

Когда вы едите, то не имеет значения время суток, если вы не переедаете. Например, если вы ужинаете в 20:00, правильно подобрав меню, вы не наберете веса. Однако все же есть одно правило, которое нужно соблюдать — не употреблять пищу за пару часов до сна. Такое правило существует из-за того, что пищеварение в это время нагружает организм и может вызвать бессонницу.