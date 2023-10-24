Ботанический сад на Сахалине превратили в современное общественное пространство

Posted 24 октября, 06:55
Published 24 октября, 06:55
Modified 24 октября, 06:57
Updated 24 октября, 06:57
В ботаническом саду работы шли все лето. Подрядчик обновил входную группу и смонтировал новое ограждение, заново проложил деревянные дорожки и мосты через ручьи, поставил беседки и лавочки. Кроме этого, в саду появилась новая система освещения. Теперь жители и гости Южно-Сахалинска в любое время года могут с комфортом наслаждаться разнообразием сахалинской флоры. Администрация города уже запланировала дальнейшее обновление территории.
«Южно-Сахалинск стремительно развивается: мы строим новые жилищные комплексы, дороги и крупные социальные объекты. Важно позаботиться о том, чтобы в островной столице появлялись и современные места отдыха. Без этого невозможно представить комфортную жизнь. Ботанический парк интересен тем, что это научное учреждение. Поэтому здесь можно не только гулять, но и познавать новое, приучать детей к заботе об окружающей среде, организовывать экскурсии и лекции. У нас ушло несколько лет на то, чтобы открыть научный институт-сад для посетителей. Теперь город получил еще одно замечательное место отдыха», — пояснил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
На первом этапе подрядная организация завершила обустройство южной и северной частей ботанического парка. Главную аллею соединили с сетью прогулочных тропинок. Специалисты учли особенности местного микроклимата: для дорожек, мостов и беседок подобрали материалы, которые выдерживают высокую влажность воздуха и обилие солнца.
«Это прекрасное место, чтобы гулять здесь с детьми и друзьями. Пришла сюда впервые — так здорово, душа радуется. Забор красивый, тропинки очень естественно выглядят, так много красивых растений. Всем теперь буду советовать, чтобы сюда приходили и гуляли: просто сказка!» — рассказала южносахалинка Наталья Иванова.
Сахалинский ботанический сад знакомит гостей с растительностью островного региона, в том числе с видами, занесенным в Красную книгу региона и России. Вдоль тропинок установлены соответствующие информационные стенды. По словам первого вице-мэра Южно-Сахалинска Андрея Ковальчука, сейчас подрядчик прокладывает тропинки к самым сложным участкам учреждения через болотистые места. В саду появятся понтонные мосты, естественные тропы и дополнительные беседки. Кроме того, на территории обустраивают клеверное поле площадью 500 кв. м. — все это специалисты доделают до конца ноября.
Вторым этапом на территории ботсада запланировали создание «Аллеи молодоженов» с фотозоной, а также строительство павильона для образовательных и культурных мероприятий. В перспективе в ботаническом саду появится открытая площадка для общественных мероприятий, зона отдыха у ручья и возле озера, а также другие объекты. Но самым важным из всех станет тропа, которая свяжет ботанический сад и спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» — ее проложат в 2024 году. Так южносахалинцы и гости города получат возможность совершать прогулки на свежем воздухе от улицы Алексея Горького через ботанический сад к биатлонному комплексу и далее на «Горный воздух».
Ранее Сахалинский ботанический сад стал победителем конкурса проектов по формированию архитектурно-художественного облика Южно-Сахалинска. Это помогло учреждению получить муниципальный грант на проведение благоустройства.