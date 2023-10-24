Бьюти-эксперт Калягина назвала главные тренды осеннего макияжа

Posted 24 октября, 08:24
Published 24 октября, 08:24
Modified 24 октября, 08:26
Updated 24 октября, 08:26
Осенний период не только характеризуется ухудшением здоровья и повышением депрессии, но и частыми осадками, от которых не всегда можно укрыться. Женщинам всегда хочется быть привлекательными и заметными, поэтому возникает вопрос о том, какой макияж подходит для этого сезона.
Любовь Калягина, владелица салона красоты «DIVA», рассказала интернет-порталу «Подмосковье сегодня», на что следует обратить внимание в выборе и нанесении макияжа осенью и зимой.
Уход за кожей
«В холодную погоду нужно использовать более плотные питательные тональные средства, а не BB- и CC-кремы. Термотушь, которая смывается теплой водой, также может быть полезной, чтобы избежать неприятных сюрпризов от осадков. Водостойкая тушь тоже будет полезна для тех, кто любит гулять под дождем и снегом», — отметила эксперт.
Она также добавила, что в осенне-зимний период необходимо использовать бальзамы для губ, которые питают и увлажняют кожу. Их следует применять утром и вечером, также как и различные кремы. Гигиенические помады не подойдут, так как они только защищают губы, но не питают их.
Что сейчас в тренде
«Можно использовать увлажняющие или подсвечивающие основы для лица, чтобы кожа выглядела увлажненной, напитанной и сияющей в условиях отопления и обветривания. В то же время, кремовая и сухая коррекция лица придаст стойкость макияжу», — сообщила Калягина.
По ее словам, сейчас в тренде пастельные оттенки, такие как мятный, розовый, голубой, а также сияющая кожа, веснушки и естественные ресницы. Нежный макияж, выполненный в оттенках коричневого цвета, также остается актуальным.