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Posted 24 октября, 05:09

Published 24 октября, 05:09

Modified 24 октября, 05:11

Updated 24 октября, 05:11

В Ростове начался суд на экс-участником СВО за стрельбу по полицейским

Бывший участник СВО не признал вину в стрельбе по полицейским в Ростовской области

24 октября 2023, 05:09
Фото: 1MI

В Ростове начался суд на экс-участником СВО за стрельбу по полицейским

В Ростове-на-Дону начался суд над 38-летним мужчиной, которому вменяют нападение на полицейских, сообщает «Коммерсантъ».
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СВО

По информации издания, в декабре минувшего года он сбежал из зоны СВО, после чего оказался в Новошахтинске. Он увидел полицейских и открыл по ним огонь из оружия, ранения получил один человек.

По факту случившегося возбудили уголовное дело, а сама ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Теперь дело рассматривают в Ростовской областном суде.

Трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове
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«Сам нападавший заявлял, что думал будто все еще находится в зоне СВО. Перед тем как попасть в Ростовскую область, сидел за разбой в Башкирии», — уточнило издание.

Отмечается, что сейчас он вину не признал.

Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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