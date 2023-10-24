Бывший участник СВО не признал вину в стрельбе по полицейским в Ростовской области

Posted 24 октября, 05:09
Published 24 октября, 05:09
Modified 24 октября, 05:11
Updated 24 октября, 05:11
По информации издания, в декабре минувшего года он сбежал из зоны СВО, после чего оказался в Новошахтинске. Он увидел полицейских и открыл по ним огонь из оружия, ранения получил один человек.
По факту случившегося возбудили уголовное дело, а сама ситуация вызвала широкий общественный резонанс. Теперь дело рассматривают в Ростовской областном суде.
«Сам нападавший заявлял, что думал будто все еще находится в зоне СВО. Перед тем как попасть в Ростовскую область, сидел за разбой в Башкирии», — уточнило издание.
Отмечается, что сейчас он вину не признал.
Ранее трое мужчин устроили стрельбу из ружья на автомойке в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.