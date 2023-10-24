Движение по мосту через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске открыли на год раньше

Posted 24 октября, 14:00
Published 24 октября, 14:00
Modified 24 октября, 14:02
Updated 24 октября, 14:02
Сообщается, что проект был реализован по поручению Правительства РФ. При этом строительство объекта завершилось на год раньше установленного срока. Мостовой переход через Сухо-Соленовскую балку станет крупнейшим из муниципальных дорожных объектов Ростовской области. Он представляет собой мост с двумя эстакадами совокупной протяженностью 1,7 км, а всего почти 4 км новой четырехполосной дороги, которая надежно связывает две части Волгодонска — старую и новую.
Мостовой переход в городе атомщиков является уже вторым в этом году крупным дорожным проектом в Ростовской области (после обхода Аксая), который сдали в эксплуатацию значительно раньше, чем предполагалось.
Во время телемоста, состоявшегося на церемонии открытия, вице-премьер дал свою оценку новому объекту дорожной инфраструктуры Ростовской области.
«Мы продолжаем череду торжественных открытий дорог. По случаю дня дорожника с участием Президента РФ ранее уже открыли ряд значимых для социально-экономического развития регионов дорожных объектов», — отметил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин. По его словам, строительные работы по аналогичным проектам также завершены в Республике Карелии, Вологодской и Ростовской областях. Мостовой переход через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске сдан досрочно в соответствии с поручением правительства.
Теперь, подчеркнул Хуснуллин, на примере Ростовской области можно будет проследить поэтапное развитие как агломерации, так и опорной сети. Помимо этого, в Ростовском регионе в этом году зафиксированы хорошие показатели по укладке асфальтобетона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: на сегодня выполнено уже 97%. В завершение телемоста зампред правительства поблагодарил строителей за работу и призвал сохранять взятый темп, чтобы к концу года успеть выполнить 100% намеченного.
Губернатор Василий Голубев, в свою очередь, выразил благодарность правительству страны за эффективное взаимодействие, которое сделало возможным разрешение многолетней проблемы жителей Волгодонска. Глава области сообщил, что новый мост обеспечит комфортное передвижение для автомобилистов и будет способствовать развитию города сразу в нескольких отраслях.
«Мост через балку Сухо-Соленовскую имеет значение для всего востока Ростовской области, здесь проживают 500 тысяч человек. Задача новой магистрали — связать две крупнейшие части Волгодонска», — подчеркнул губернатор, добавив, что для города открытие моста стало этапом нового развития, с одновременно построенными примыкающими дорогами, которые обеспечат комфорт всем местным жителям.
Василий Голубев также напомнил: открытия объекта в Волгодонске ждали десятилетиями, и сегодня он уверен в высочайшем качестве моста, поскольку имел возможность наблюдать за работой подрядчиков, исполнителей, проектировщиков, дорожников.
Губернатор Ростовской области выразил удовлетворенность тем фактом, что региону удалось выполнить задачу, поставленную президентом Владимиром Путиным. Глава государства призывал принимать по возможности такие решения, которые ускоряют строительство. Как итог — объект сдается почти на год раньше срока.
Дальнейшее комплексное развитие Волгодонска — крупнейшего на востоке Ростовской области энергетического, индустриального и научно-образовательного центра, по мнению Василия Голубева, невозможно без дорожного строительства и благоустройства. Теперь губернатор ожидает, что реализация проекта обеспечит устойчивую транспортную связь двух крупных частей Волгодонска и будет способствовать быстрому пропуску динамично растущих грузопассажирских потоков по данному направлению.
В завершение своего выступления руководитель региона особо отметил, что донские мостостроители и все, кто участвовал в строительстве современного и мощного сооружения, сумели оперативно решить поставленную задачу по возведению сложного инфраструктурного объекта. Наиболее отличившиеся при строительстве специалисты получили от Василия Голубева награды и поощрения.