Движение по мосту через Сухо-Соленовскую балку в Волгодонске открыли на год раньше

Теперь, подчеркнул Хуснуллин, на примере Ростовской области можно будет проследить поэтапное развитие как агломерации, так и опорной сети. Помимо этого, в Ростовском регионе в этом году зафиксированы хорошие показатели по укладке асфальтобетона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги»: на сегодня выполнено уже 97%. В завершение телемоста зампред правительства поблагодарил строителей за работу и призвал сохранять взятый темп, чтобы к концу года успеть выполнить 100% намеченного.