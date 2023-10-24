Как защитить файловый сервер

Posted 24 октября, 06:58
Published 24 октября, 06:58
Modified 24 октября, 07:12
Updated 24 октября, 07:12
Вот некоторые шаги по защите сервера:
Защита сервера — это постоянный процесс, и вы должны постоянно обновлять свои методы защиты, чтобы оставаться на шаг впереди потенциальных угроз.
Dr.Web Server Security Suite — это программное обеспечение для обеспечения безопасности серверов. Оно разработано компанией Dr.Web, которая специализируется на разработке антивирусных решений.
Основные характеристики Dr.Web Server Security Suite включают: