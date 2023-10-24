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Posted 24 октября, 04:50

Published 24 октября, 04:50

Modified 24 октября, 04:54

Updated 24 октября, 04:54

Дожди в Ростове-на-Дону не прекратятся до конца октября

Каждую ночь Ростов-на-Дону будет заливать дождями

24 октября 2023, 04:50
Фото: 1MI

Дожди в Ростове-на-Дону не прекратятся до конца октября

В Ростове-на-Дону ожидается дождливая погода по ночам в конце месяца, сообщили синоптики.

Днем во вторник температура составит 17 градусов, порывы ветра достигнут 4 метров в секунду. В среду воздух прогреется до 15 градусов и будет облачно.

В четверг пройдут дожди, а столбики термометров покажут 18 градусов. Осадки прекратятся на следующий день и до 30 числа прогнозируют облачную погоду.

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Согласно прогнозам, каждую ночь до конца месяца будут идти дожди. А температура воздуха опустится ниже 10 градусов.

Ранее донской регион столкнулся с затишьем перед атакой магнитных бурь. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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