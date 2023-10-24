Каждую ночь Ростов-на-Дону будет заливать дождями

Posted 24 октября, 04:50
Published 24 октября, 04:50
Modified 24 октября, 04:54
Updated 24 октября, 04:54
Днем во вторник температура составит 17 градусов, порывы ветра достигнут 4 метров в секунду. В среду воздух прогреется до 15 градусов и будет облачно.
В четверг пройдут дожди, а столбики термометров покажут 18 градусов. Осадки прекратятся на следующий день и до 30 числа прогнозируют облачную погоду.
Согласно прогнозам, каждую ночь до конца месяца будут идти дожди. А температура воздуха опустится ниже 10 градусов.
Ранее донской регион столкнулся с затишьем перед атакой магнитных бурь. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.