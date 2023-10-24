Объем закупок крупнейших компаний у малого и среднего бизнеса вырос на 25%

Posted 24 октября, 09:24
Published 24 октября, 09:24
Modified 24 октября, 09:24
Updated 24 октября, 09:24
В компании подчеркнули, что за рассматриваемый период свыше 10 тыс. крупнейших заказчиков заключили договоры со 154,1 тыс. МСП-поставщиков. При этом доля закупок у малого и среднего бизнеса в общем объеме закупок превысила 50%, пишут Известия.
«Мы видим, что реализация комплекса мер господдержки, в том числе введение увеличенной квоты закупок у субъектов МСП и ее распространение на всех заказчиков по 223-ФЗ, дает результат. Объем закупок у малого и среднего бизнеса за три квартала этого года достиг рекордной суммы 3,84 трлн рублей, что больше аналогичного периода 2022 года на 25%, или на 776,9 млрд рублей», — рассказала заместитель министра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.
Лидерами по объему закупок за этот период стали РЖД, «Аэрофлот», «Россети», «РЖДстрой» и «Россети Ленэнерго».
Благодаря ответственному отношению со стороны крупнейших заказчиков, а также контролю со стороны Корпорации МСП и региональных уполномоченных органов за соблюдением квот по закупкам у малых и средних предприятий за три квартала 154,1 тыс. предпринимателей стали поставщиками по 223-ФЗ. Об этом заявил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Самые большие объемы закупок у МСП-поставщиков среди регионов продемонстрировали Московская область (180,27 млрд рублей), Свердловская область (140,95 млрд), Республика Татарстан (77,51 млрд). Возглавили этот список Москва (1,004 трлн) и Санкт-Петербург (372,71 млрд рублей)», — добавил Исаевич.
Он также отметил, что значительного прироста в объемах заключенных договоров добились представители малого и среднего бизнеса из Москвы (74,75 млрд рублей), Санкт-Петербурга (46,19 млрд), Московской (28,1 млрд) и Свердловской областей (25,25 млрд), Хабаровского края (12,29 млрд рублей). В топ десять по этому показателю вошли также Пермский край (10,12 млрд рублей), Томская (9,98 млрд), Тульская (8 млрд) и Новосибирская области (6,43 млрд), Краснодарский край (5,87 млрд рублей).
Напомним, в течение года компании с госучастием обязаны совершать не менее 25% закупок у малого и среднего бизнеса. Соблюдение данной квоты контролирует Корпорация МСП совместно с региональными органами исполнительной власти.